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世界肾脏日：中医专家教你养肾护肾

陈子源

2025年03月13日14:01 来源：人民网

2025年3月13日是世界肾脏日。慢性肾脏病已成为全球危害人类健康的重要公共卫生问题。江苏省中医院肾病科主任中医师何伟明在接受采访时表示，肾脏病和其他疾病不同，此发病症状具有隐匿性，因此很容易被忽视，通过日常的合理调养，有助于养肾护肾，减少肾脏病的诱发概率。

(责编：王连香、吕骞)




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