郭毅委员：关注智慧中药房，解决群众“药”紧事

中新网北京3月7日电 (记者 刘军)上午在村里看门诊，下午在家中就能收到煎好的中药；儿童吃的中药更适口，害怕“大碗喝药”的病人减药量不减药效……随着智慧中药房的推广使用，上述场景正在变为现实。全国政协委员，农工党河北省委会副主委、河北中医药大学校长郭毅7日接受记者采访时指出，今年全国两会，他主要关注智慧中药房的建设和推广。

何谓智慧中药房？郭毅的手机里有一组在河北省中医院调研时拍摄的照片。照片中，几十台智能煎药机正在工作。这间中药房拥有智能控制系统，可利用大数据准确分析、计算药量和水的配比，自动完成一煎、二煎、文火、武火等工艺流程，最大限度保障药效。镜头外，智慧中药房的“智慧”还体现在处方流转、审方、调配、配送等环节，药方出来之后，机器自动审查处方，人工扫描药方配药，配好的药材经过自动煎煮后打包成袋，由快递员配送到家。

郭毅在调研中发现，基层中医院面临着药物种类不全、煎煮标准不统一等问题。智慧中药房的出现有望让这些问题迎刃而解。县城甚至乡村的病人都能很方便地在家门口看中医、取中药。另外，利用大数据系统，智慧中药房还支持一人一方定制。“中药比较苦，如果服药人是儿童，可能要加工得更适口。还有一些患者反映，一大碗中药喝下去胃受不了，对此可以在煎药时作减量化处理，最终实现药量大减，药效相同。”

据悉，河北深州、山东济南、福建漳州、江西九江等地已陆续启用智慧中药房。郭毅说，今年政府工作报告中提到“完善中医药传承创新发展机制”，智慧中药房就是传承创新发展的体现，可以弥补中药在基层使用的一些短板，既保证了药效，又免去患者奔波之苦，很有推广价值。在今年全国两会上，他呼吁推进智慧中药房建设，同时也就智慧中药房推进中面临的一些困难和问题提出解决方案。