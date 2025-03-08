宋兆普代表：建议重视丸、散、膏、丹保护与推广

中新网北京3月7日电(赵方园)全国人大代表、河南汝州金庚康复医院院长宋兆普长期关注基层医疗、中医药传承等问题。全国两会期间，他提出了关于重视丸、散、膏、丹保护与推广和普及中医急救方法等方面的建议。

宋兆普介绍，丸、散、膏、丹是中医药文化核心的组成部分之一，它有用法简单，使用方便、价格便宜、疗效明显的特点，在广大人民群众中有广泛的认知度。目前，由于缺乏法律的保护，没有推广渠道，丸、散、膏丹有被市场淘汰的危险。

一方面，由于中医药传承的历史性，丸、散、膏、丹制作技能和方法，大部分掌握在民间中医手中，而这些民间中医大部分人不能通过现行的执业资格考试，没有执业资格，从事丸、散、膏、丹生产和使用，就构成非法行医。致使很多丸、散、膏、丹的传承人感到传统手艺带不来收益，学习传承积极性不高，濒临绝迹和失传。

另一方面，丸、散、膏、丹的传统工艺，对中药材产地、泡制的方法、使用的火候等，都有明确的要求；有资质的药厂和一些成规模的医疗机构，不懂丸、散、膏、丹秘方和技术，为追求利益，打着中医药的旗号，按西药生产的方式，制出丸、散、膏、丹，疗效不好，败坏了丸、散、膏、丹在群众中的声誉。

对此，宋兆普建议，尽快出台《传统中医保护促进法》，保护民间中医，让一些技能优秀的民间中医拥有相应的法律地位，在丸、散、膏、丹的传承中，发挥独特的作用。在保证药品市场应有秩序的基础上，简化丸、散、膏、丹准入、生产、销售资格和审批备件，对一些在治疗常见病、特殊病症有显效疗效的，国家要组织人员进行挖掘和整理，集众家所长，形成国家的“拳头”品牌。

从医40多年，宋兆普在日常就诊发现，中医在几千年的传承中，创造了简单、实用、效果明显的急救方法，但目前中医急救未被纳入院前急救体系，未能充分发挥中医在急救中的作用。

宋兆普建议，中医药管理部门整理、搜集中医药急救方法，为传承推广打下良好的基础；将中医急救技术纳入《院前急救操作规范》，鼓励中西医结合急救模式；将中医急救项目(如针灸急救)纳入医保报销范围，提升医疗机构参与积极性；加强技术研究与安全性保障，利用现代科技进一步传承创新中医急救方法；对于循证医学不能证明的，有普遍指导意义、疗效明显的中医药急救方法做先行推广，随着科学技术进步再加以证明。