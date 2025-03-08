中医技艺“圈粉”罗马尼亚友人 跨越千里结下友谊

中新网杭州3月7日电(张煜欢 陈岩明 祁骥)“嘿，我的朋友，看看这是哪儿？我又来中国了！”前不久，正在承担国家医疗援助非洲纳米比亚任务的浙江省中医院推拿科副主任中医师黄钦收到了一张照片，来自罗马尼亚的国际友人米哈伊尔时隔五年再次来到浙江省中医院问诊，跨越千里赴一场“中医之约”。

米哈伊尔在罗马尼亚从商，多年前就和中国多家供应商保持着良好的合作关系。工作之余，米哈伊尔热衷于各项运动，对滑雪、骑行尤其痴迷。五年前，由于骑行受伤，米哈伊尔膝盖半月板软组织撕裂，同时由于长期运动积累的运动损伤，其一直饱受身体多处慢性疼痛的折磨，阴雨天膝盖与胳膊更是疼痛难忍。

米哈伊尔在罗马尼亚当地医院治疗了很长时间，服用了很多消炎镇痛的药物却没有好转。在中国出差期间，中国的朋友向他建议尝试传统中医疗法，为他打开了一扇新的大门。

在浙江省中医院，推拿科主任杜红根为米哈伊尔做完系列查体后，为他制定了一套包括推拿、针灸在内的详细的治疗与康复方案，并安排黄钦担任他的主治医师，负责各项治疗与康复。经过一段时间的治疗，米哈伊尔明显感受到手臂几乎完全好了，腰部不适也有很大改善，各种疼痛基本消除了。

而他的膝盖由于软组织受伤较重，需要更长时间康复，黄钦对他进行了回国之后的长期线上康复指导，也由此建立了深厚的友谊。

康复后的米哈伊尔对中医直呼“神奇”，回到罗马尼亚后慢性疼痛基本未再发作。他切身体验到了中医药对于缓解这类疼痛的独到效果，从此对传统中医疗法念念不忘。

米哈伊尔回国不久后，在运动中再一次意外摔倒，这让他的髋关节又受到了损伤。去年底，中国实行对罗马尼亚实施免签政策，米哈伊尔得知这一消息后，立刻决定再次前往中国体验中医治疗。

不久前，米哈伊尔的中国求医之旅终于成行。他再次找到浙江省中医院推拿科主任杜红根的门诊，杜红根通过望、闻、问、切等手段，细致入微地为米哈伊尔辨证施治。凭借多年的临床经验，团队制定了中医推拿针灸和中医护理外治加中药方剂内服的基本方案，充分发挥中医药综合治疗优势，促进米哈伊尔快速康复。

鉴于米哈伊尔热爱运动，身体暗伤较多，在住院治疗期间，推拿科还邀请骨伤科、康复医学科等学科进行中西医联合会诊，对米哈伊尔的病情进行全面分析，进一步完善治疗方案。经过一段时间的精心治疗后，米哈伊尔惊喜地发现，原本紧绷的肌肉明显放松，多处部位的疼痛明显减轻。以中医治疗为主，衷中参西的综合治疗方案实现了事半功倍的疗效。出院那天，米哈伊尔由衷地对推拿科各位医护表达感谢。

在全球化的时代，中医药以其独特的魅力和显著的疗效正越来越受到国际友人的青睐，成为连接不同文化和心灵的桥梁，促进民心相通，让中外医患结下深厚友谊。