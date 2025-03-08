福建多家医院引入DeepSeek助力优化流程提升服务

中新社福州3月7日电(叶秋云 魏映双)福建多家医院近期接连完成DeepSeek的本地化部署，开启智慧医疗之路。相关举措引发广泛关注，肯定人工智能在医疗领域发挥积极作用的同时，业界亦强调医生的专业判断和丰富经验难以取代。

福建中医药大学附属人民医院于2月26日宣布完成DeepSeek本地化部署，成为福建首个接入该系统的中医院。该院儿科副主任医师邱彩霞和临床医生随即便带着研究生对“DeepSeek医生”展开了多轮“会诊考核”。邱彩霞7日接受采访时表示，由专业医生采集病例的前提下，DeepSeek给出的诊断结果比较靠谱，“和我们入院时的诊断基本是一致的”。

不过，邱彩霞亦指出，在中医辨证和开处方等方面，理论和临床实际还是有差异的，说明“DeepSeek医生”还得继续“修炼”才能更好地满足临床实战需求。

在应对繁琐的影像报告解读及其有待提高的诊断效率方面，据该院信息管理处副处长孙攀介绍，医院将DeepSeek接入PACS(影像归档和通信系统)后，DeepSeek的智能报告纠错功能与医疗知识图谱深度融合，能发现诊断报告里的错误和潜在风险并及时修正，为医生节省了反复校对的时间。

在泉州，晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院)则借助DeepSeek大模型和医疗数据中台，完成了“AI病历解读”“病历文本后结构化”“AI诊断建议”等多个应用场景的开发。这些场景将广泛应用于辅助诊断、医疗助手、数据治理等工作，可有力支持医疗流程优化和服务提升。

此外，为医护人员提供智能化工具的同时，DeepSeek也可以通过回答患者询问助其解决一定的就医疑问。对此，福建医科大学附属福州市第一总医院风湿免疫科主任阙文忠提醒，医疗是一门个性化程度极高的学科。DeepSeek是基于大数据生成的结果，确有一定的参考价值，但不能替代医生。通过患者就诊时详述自身情况，医生可作出更为精准、专业的疾病诊断。

不可否认，人工智能在医疗领域潜力巨大，但也存在局限性。孙攀也指出，AI在辅助诊断、医疗助手、数据治理等工作中发挥了重要辅助作用，但医生的专业判断和丰富经验始终不可或缺。在未来，如何更好地让AI与医疗深度融合，发挥各自优势，将是医疗行业持续探索的课题。