价格立项支持新技术 “人工心脏”植入费用迎来下降

新华社北京3月7日电（记者徐鹏航）记者7日从国家医保局获悉，近期国家医保局印发《心血管系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，加入“人工心脏”手术相关价格项目，并引导生产企业压缩流通环节过高加价，“人工心脏”植入手术整体费用从百万级别可下降到70万元左右。

“心衰”被称为心血管疾病的“癌症”。据不完全统计，我国现有慢性心衰患者1600万人左右，且发病率逐年上升，而被称为“人工心脏”的“植入式心室辅助装置”是终末期心衰患者的重要治疗手段。

据悉，此次立项指南在全国范围内统一新增“心室辅助装置植入费”“心室辅助装置取出费”“心脏植入式装置适配费”等价格项目，分别解决手术植入、手术取出、手术后调试“人工心脏”运行状况等医疗服务的计价收费问题，助力“人工心脏”植入在临床的推广。

此外，国家医保局近期与国内获批上市的5家“人工心脏”内外资生产企业逐一沟通，引导生产企业压缩流通环节过高加价，适当下调“人工心脏”的终端挂网价格。截至目前，航天泰心科技有限公司率先主动承诺降价至49.9万元/套，“人工心脏”植入手术整体费用从百万级别可下降到70万元左右。其他企业的“人工心脏”价格略有下调。

国家医保局有关负责人表示，立项指南对临床急需的高水平新技术和新产品进行统一价格立项，有利于医疗新质生产力产品加快成果转化。同时，引导企业规范价格行为，主动适当下调新产品价格门槛，有助于让医疗科技更好造福于民。