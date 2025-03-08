度小满发布2024年消费者权益保护报告

2025年3月7日，度小满发布《2024年消费者权益保护报告》，报告从提升用户服务体验、夯实消保合规根基、科技创新反诈反洗钱能力、提升公众金融素养、践行社会责任等方面披露消费者权益保护工作。

报告显示，在升级客户服务体验、提高用户满意度上，度小满建立健全客户需求满足体系，全面打通客户、坐席、策略闭环，赋能一线坐席快速响应客户需求，通过优化流程设计降低客户理解成本，提升服务品质。数据显示，2024年人工接起率和客户满意度服务指标达到98%，一次性解决率提升至86%。

度小满发挥科技优势持续提升反诈反洗钱能力，比如通过运用机器学习等技术，提升可疑交易识别准确率和团伙洗钱案例识别能力。2024年，度小满累计为14.4万余人提供反诈提醒服务，成功拦截正在遭受诈骗的用户3200余人，避免人民群众财产损失1.76亿元。

度小满坚守合规经营，高效运行消保工作机制。2024年，度小满建立营销消保指引，对营销内容实现事前审核及事中、事后全面监控，智能审核准确率提高至100%。在监管部门的指导下，度小满组织深入开展进乡村、进校园、进社区等“五进”宣教活动，面向消费者普及基础金融知识、消费者八项权益，宣传反诈套路、反洗钱等风险防范知识。同时，度小满为内部员工开展了30余场合规培训，参训人数超过3000人次。

度小满积极践行社会责任，坚守普惠初心。截止到2024年底，度小满小满助力计划累计发放3.3亿元免息贷款，覆盖了全国31个省（区、市）的602个行政村。2024年，度小满携手友成企业家乡村发展基金会在重庆黔江落地乡村“领航员人才培养计划”第四期项目，领航员计划累计培养220名乡村振兴带头人，带动636名村民参与产业链，人均增收660元/月。同时，度小满联合中国青年创业就业基金会发起“青年小店榜样计划”，在杭州、佛山等地区陆续落地，覆盖超2000多名创业青年，激励青年创业，助力小店发展。