直播预告：聚焦产后康复 关注盆底健康

妊娠和分娩对盆底组织的损伤是不可避免的，也成为盆底疾病发病的重要因素之一。即使在产后短期未显现出盆底肌功能障碍，盆底肌松弛的后遗症也很有可能会在几十年后显现出来。产后半年是盆底疾病预防与治疗的黄金时间。通过及时有效的产后修复，可以将盆底损伤带来的影响降到最低，避免许多后续问题。

3月8日10:00至11:00，北京大学人民医院妇产科主任孙秀丽将做客“人民好医生”直播间，与大家聊一聊关于产后康复的知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

孙秀丽，北京大学人民医院妇产科主任。中华预防医学会盆底项目高级培训师。多年来从事妇科临床工作，擅长宫腹腔镜及阴氏手术、子宫脱垂、压力性尿失禁、女性外生殖器整形手术，对盆底功能障碍性疾病的康复治疗有丰富经验。团队在女性盆底疾病的发病机制、康复治疗机制及新型补片的研发等方面进行了卓有成就的研究，为临床治疗提供有力支持。

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