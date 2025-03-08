第二场委员通道，关注身边也关心明天

3月7日上午，全国政协十四届三次会议第二场“委员通道”在人民大会堂举行，10位委员接受了记者采访。

徐晓兰委员——

让制造业踩上“风火轮”

关键词

工业互联网

工业互联网如何赋能千行百业？

用数据说话。全国政协常委、致公党中央副主席徐晓兰给出了一组数据：“如今，工业互联网已经应用到49个国民经济的领域，实现工业大类全覆盖，核心产业规模达到1.53万亿元。”

用案例说理。“某汽车企业通过工业互联网联通全球2000多个零部件企业的各种数据，实现从零部件到整车企业的供应链全球排产，供货周期缩短20%，零部件的配给差错率为0。”徐晓兰说。

最近火爆的DeepSeek，已应用于多个行业。通用人工智能的发展，将为制造业带来哪些新的可能？“通用大模型将会广泛地应用于工业企业，通过‘通用人工智能+工业互联网’，形成‘通用大模型+行业大模型’构架和体系。”徐晓兰说，让制造业踩上“风火轮”，跑出“数智化加速度”。

羊毅委员——

“空中之城”将不再是梦想

关键词

低空经济

近年我国低空经济乘势起飞，“空中之城”的科幻场景会成为现实吗？

梦想已经照进现实。全国政协委员，中航工业特级技术专家、光电所研究员羊毅讲了一个感触颇深的场景：西藏定日县地震救援中，在高原高寒的特殊条件下，无人机成功侦察到多处关键灾情信息，表现出优异性能。

运用日益广泛。“涵盖物流配送、城市空中交通、应急救援等多个领域，能够促进新消费，提升政府公共服务能力，重塑未来交通与物流格局。”羊毅表示，低空经济是新质生产力的典型代表，也是培育发展新动能的重要方向。

我国低空经济已迎来黄金机遇期，“‘空中之城’将不再是梦想。”羊毅对未来信心满满，建议从空域开放与管理、安全保障、技术创新和市场驱动等方面协同发力，推动低空经济应用规模化。

王定华委员——

教育家就在教师中间

关键词

教师队伍建设

我国教师队伍建设进展如何？

“我国有各级各类学校专任教师1891万人。”全国政协委员、北京外国语大学党委书记王定华介绍，“一支又一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍正在形成。”

“教育家并不神秘，也不遥远。”“教育家就在教师中间。”王定华举了一个例子：过去，北京外国语大学教授陈琳自称“Three Up百岁教书匠”，为表达对学生的尊重，每次上课都是站着——stand up；上课充满激情，声音洪亮、字正腔圆——speak up；讲究教学的效率，铃响课停——shut up。

“希望启动素质教育的升级版，促进学生德智体美劳全面发展和健康成长，均衡配置教育资源，实行校长、教师适度的交流轮岗，让好老师惠及更多适龄儿童少年。”王定华建议。

张朝晖委员——

到西部到基层接力奉献

关键词

青年志愿服务

数十万名青年志愿者20多年青春接力。这是为了什么？

答案写在一张课桌上。全国政协委员、共青团中央青年志愿者行动指导中心党委书记张朝晖讲了一个故事：中央团校的团史展览馆有一张写满志愿者名字的课桌，它见证了复旦大学研究生支教团26年的接力奉献。志愿者跨越山海，用知识播种希望。

答案写在坚持中。在新疆和田，山东小伙艾乐松行医11年，被当地群众称为“沙海小郎中”；中山大学大学生汪艳曾在西藏支教一年，研究生毕业之后，再次到林芝一中，扎根高原……西部计划是一所大学校，在这所大学校里，青年志愿者奋斗、奉献、成长。

“到西部去、到基层去，到祖国和人民最需要的地方去。”张朝晖说，“我们一起为志愿者加油，让志愿者的微笑成为当之无愧的、最美的中国名片！”

方忠委员——

物理学研究既美丽也实用

关键词

基础研究

物理学基础研究枯燥吗？它的未来在哪里？

全国政协委员、中国科学院物理研究所所长方忠用自己在该领域30多年的孜孜以求给出答案。“物理学是美丽的，物理学研究也有实用价值。”方忠介绍，20世纪以来，物理学基础研究催生出很多重大的技术，晶体管、激光器、集成电路、人工智能等，都离不开物理学的基础研究。

“经过多年积累，我国物理学的基础研究取得很大进展，并促进新质生产力发展。”方忠举例，高温超导、拓扑固态、量子科技等研究，电动汽车用到的锂电池，都是物理学基础原理催生出来的。

方忠诚挚地发出邀请，希望有志从事物理学基础研究的年轻人，能够加入科学家的队伍，为建设科技强国多作贡献、作大贡献。

徐凤芹委员——

中医药走出去凭的是实力

关键词

中医药

中医药走出去靠什么落地生根？

“凭的是实力，靠的是疗效。”全国政协委员、中国中医科学院西苑医院原副院长徐凤芹自豪地说。2022年，她带队赴柬埔寨提供中医药抗疫和特色诊疗服务。经过中医治疗，一名失聪20年的柬埔寨女孩逐渐恢复了听力，喊出了“妈妈”，一名摔倒后长期坐轮椅的患者站了起来……“医疗队在柬一年服务民众3.4万人次，复诊率高达67%。”徐凤芹说，中医药以其特有的疗效推动促成了中国—柬埔寨中医药中心成立，成为中医药走出去落地生根的范本。

这是中医药走出去的一个缩影。目前中医药已推广到世界100多个国家和地区，“中医药为世界各国人民提供了中国处方，贡献了中国智慧。”徐凤芹说。

阿衣木沙·托合塔洪委员——

快递进村助力山货出村

关键词

快递进村

祖国西部的新疆乌恰县有哪些特产？“肥美的牛羊肉、香甜的瓜果和高原雪菊等。”

山高路远，这些特产能运出来吗？“几年前，因为没有打通快递物流‘最后一公里’，这些特产难以走出大山、走向更广阔的市场。”

“改变始于国家‘快递进村’工程的实施。”说起快递进村，全国政协委员、乌恰县政协副主席阿衣木沙·托合塔洪难掩喜悦，如今，快递站点已经覆盖每一个村落，大山里的农牧产品通过快递物流平台等销往全国各地。

“快递进村，通达的是人心，点亮的是希望，让农产品插上了翅膀，老百姓的钱袋子越来越鼓了，笑容也越来越多了。”阿衣木沙·托合塔洪说。

张树新委员——

螺蛳粉搭乘新通道香飘海外

关键词

开拓大市场

一条新通道，魅力几何？《西部陆海新通道总体规划》实施近6年，带来哪些便利？

全国政协委员、广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理张树新开门见山：“西部陆海新通道班列年开行量已经突破1万列，运输货物品类超过1100种，通达全球127个国家和地区的500多个港口。”

从重庆到东盟国家，经西部陆海新通道，运输一辆新能源汽车，相比传统运输方式，时间可以减少15—20天；2024年通过西部陆海新通道出口的汽车及相关散件达到3.5万标箱，同比增长25%；甘肃的土豆、重庆的柠檬、广西的白糖，搭乘新通道班列销往海外……

“柳州螺蛳粉借助新通道远销全球30多个国家和地区，香飘海外。”张树新说，西部陆海新通道也助力小产业开拓大市场。

张兴海委员——

新能源汽车产业要继续创新

关键词

民营企业发展

2024年，中国新能源汽车产量突破1300万辆，连续10年全球排名第一。哪些因素造就了这个全球第一？

谈到这一来之不易的成绩，全国政协常委、赛力斯集团董事长张兴海认为有3个“离不开”：离不开国家产业政策的支持和市场化的资本参与，离不开广大用户的支持和喜爱，离不开汽车全产业链企业孜孜不倦的追求。“问界M9自上市以来，当年销量突破了15万辆。”张兴海语气中带着自豪。

不久前召开的民营企业座谈会，让张兴海“深受鼓舞，倍感振奋，信心倍增”。“民营经济的发展前景非常广阔，大有可为。”张兴海表示，中国新能源汽车产业要继续创新，行稳致远、稳中求进，走向国际化，努力为汽车强国梦贡献力量。

杨钰尼委员——

非遗可成乡村发展加速器

关键词

非遗活态传承

什么是非遗活态传承？

95后全国政协委员、钰尼文化艺术传承中心创始人杨钰尼举了个例子，电影《哪吒之魔童闹海》中，有一段莲花盛开时用的配乐，正是用了活态传承的贵州侗族大歌。千年的非遗之声为电影增色不少。教孩子们跳舞作乐、唱哈尼儿歌，将年轻人喜闻乐见的现代舞、流行乐等元素和传统的非遗相结合……在世界文化遗产哈尼梯田里成长起来的杨钰尼9年前返乡创业，培养出3000多名小小传承人。

“我长大以后也要当传承人”“以前刺绣只是爱好，没想到现在可以靠它过上好日子”……一名7岁学员和一位刺绣阿奶的话，让杨钰尼很感动，“非遗可以成为乡村高质量发展的加速器。”杨钰尼说。

杨钰尼期待有更多青年投身非遗保护传承事业，让中华优秀传统文化薪火相传。

《 人民日报 》（ 2025年03月08日 09 版）