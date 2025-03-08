新一波“民生红包”，请查收！（融视点·小经跑两会）

发展向前，民生向暖。2024年，民生保障扎实稳固，居民人均可支配收入实际增长5.1%，义务教育、基本养老、基本医疗、社会救助等保障力度加大。

政府工作报告提出，“加大保障和改善民生力度”“加强普惠性、基础性、兜底性民生建设”。代表委员们表示，老百姓关心的一件件民生小事，写入政府工作报告，一个个“民生红包”，承载着人民群众对美好生活的向往，要把政策落实落细，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

先看就业。政府工作报告提出，“更大力度稳定和扩大就业”“让多劳者多得、技高者多得、创新者多得”。

“要针对农民工、高校毕业生等不同就业群体特点，动态匹配技能培训服务；深入整治虚假招聘信息、就业歧视等突出问题，维护劳动者权益。”辽宁省鞍山市委书记王忠昆代表说。

今年以来，相关部门以更大力度稳定和扩大就业，出台一系列举措。人力资源社会保障部等8部门部署开展2025年春风行动，加强对农民工、高校毕业生等重点人群就业支持；最高人民法院、人力资源社会保障部等将加强对劳动者权益保障，完善灵活就业人员社保参保机制。

再看医疗。政府工作报告提出，“强化基本医疗卫生服务。”中国科学院院士、浙江大学医学院附属第二医院党委书记王建安委员建议，加紧培养县域全科医生，将定向培养与人才下沉结合；以基层普查筛查为基础，加强疾病早诊早治保障。

新版医保药品目录今年1月1日起施行，共增加了91种药品。目前，紧密型县域医共体已在2188个县（市、区）推进，到今年底，90%以上的县将建立紧密型县域医共体，进一步提升基层医疗服务能力。

如何老有所养？“社区养老在养老体系中具有重要的依托作用。”河北省秦皇岛市北戴河区东山街道东经路社区党委书记、居委会主任李丹丹代表建议，加强社区志愿养老服务，发动更多的志愿力量加入到社区服务中，为老年人提供优质服务。有条件的可完善升级小区各类生活设施，满足老年人多样化需求，让老年人在家门口就能享受到便捷服务。

代表委员们表示，保障和改善民生没有终点，随着更多惠民政策举措出台落地，我们一定能在推进中国式现代化进程中不断增进民生福祉，让百姓的笑容更多、心里更暖。

（本报记者申少铁、胡婧怡、齐志明、王云杉、周欢、向子丰、马晨）

《 人民日报 》（ 2025年03月08日 07 版）