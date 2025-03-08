当前，我国60岁及以上人口已突破3亿，通过人工智能来辅助养老，将成为不少人的选择。

在甘肃省兰州市城关区虚拟养老院，中心大屏正传来老人的呼叫：“家里的菜吃完了，能帮忙买不？”

“可以，要买什么？”工作人员边问边记，随后立即赶往菜市场。

这个全国首家智慧养老试点单位，没有1张养老床位，却能满足14.17万名老人的养老需求。

“我们通过在老人家里安装360度摄像头、语音报警器、智能家居等设备，为老人提供24小时帮助和‘云端’陪伴。”院长秦田田说。

目前，兰州城关区虚拟养老院已服务老人达1667.43万人次。

“随着技术革新，国内智能护理机器人、智能康复机器人等不断涌现，护工短缺问题将得到有效缓解。”甘肃省人民医院副院长、兰州大学护理学院院长韩琳代表建议，完善相关法规标准，推动人工智能与养老服务相结合，加大投入，形成个性化、精准化智慧养老产业链。

不仅是基本养老服务，人工智能也将为老年人的就医减负增效。“医院通过大模型的算法计算后，可以为老年患者建立一套标准化的就医流程。”河北省邢台市人民医院党委书记陈树波代表说，有了人工智能加持，老年人就医效率和精准度将大幅提高。

《 人民日报 》（ 2025年03月08日 05 版）