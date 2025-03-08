在时代舞台尽情放飞梦想

明媚春光里，广大妇女迎来自己的节日。

古往今来，人们常把女性比作春日里的繁花、夜空中的明月，赞美她们带来的美好、作出的奉献。透过全国两会的窗口，新时代女性所展现出的形象与力量更加多维、立体。

她们既能在乡村振兴的阡陌间播种希望，也敢于向科技巅峰的云端处摘取星辰。在千帆竞发、万马奔腾的新时代舞台上，女性可以尽情放飞梦想，绽放夺目的巾帼之光。

她们可以是灯塔，在征途中标引前行的航向。

航天员刘洋两度飞天，在苍穹之上镌刻下中国女性的时代坐标；科学家颜宁矢志不渝，在结构生物学领域取得突破性成果；铁路12306技术领军人单杏花攻坚不懈，让“通宵达旦排长队购票”彻底成为历史……在创新中自强不息、在创造中开拓进取，诠释了新时代女性的无限可能，也照亮了无数追梦的心灵。

她们的故事，既是个人的奋斗史，更是制度性平等的生动注脚。

女航天员飞天逐梦的背后，是中国航天“标准面前无性别”的平等理念；女科学家、女工程师不断涌现，离不开支持女性科技人才在科技创新中发挥更大作用的一系列制度安排。

她们可以是高山，在坚韧中展现巍峨的力量。

人民教师张桂梅，创办全国第一所全免费女子高中，以“我生来就是高山”的誓词激励大山女孩们不服输、不认命。以自己40余年“倾尽全力、奉献所有，九死亦无悔”的从教经历证明：女性可以是花朵，也可以是山峰。

山，坚韧厚重，亦如无数女性，意志顽强、奉献担当。

“窑洞医生”路生梅用一生践一诺，护佑一方百姓健康；安徽合肥蓝天救援队队长苏琴，一次次向险而行、逆流而上，在危急时刻守护生命；村支书杨宁扎根大山苗寨，带领村民们战贫困、拔穷根，走上致富路……

她们身上展现的破难而进、百折不挠的女性力量，为社会发展注入了源源不断的磅礴动力。

她们可以是春风，在温暖中传递和谐的能量。

轻柔和煦的春风，有着让冰雪消融、万物复苏的穿透力。女性自尊自信的时代风采，温暖从容的“柔性能量”，在千行百业闪光，也是促进家庭和睦、社会和谐的宝贵特质。

涵养良好家风，“她作用”至关重要。作为家庭苗圃中难以替代的园丁，女性在言传身教中播撒道德种子，在潜移默化中传递文明风尚，可以更好营造家庭和谐的氛围，带动一个个家庭向善向上。

助力社会和谐，“她力量”不可或缺。从一份份热腾腾的议案、提案，直面社会问题、传递民生期盼；到一个个“孃孃调解室”“巾帼工作室”巧化矛盾，以春风化雨般的力量推动基层和谐……在广阔的社会舞台上，“她力量”不断激发社会治理的“大能量”。

“新征程上，每一位妇女都是主角，都享有人生出彩的机会。”在大时代里更自由地追梦圆梦，她们一定能创造更加灿烂的人生，也一定能让中国式现代化的宏伟蓝图变得更加绚丽多彩。

《 人民日报 》（ 2025年03月08日 04 版）