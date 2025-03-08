用心用情办好民生实事（直通两会）

习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调，在加强基础性、普惠性、兜底性民生建设和解决群众急难愁盼问题上多办实事，在健全社会保障体系、增强基本公共服务均衡性可及性上再上水平。

治国有常，利民为本。用心用情办好民生实事，不断提高人民生活水平。党和政府的一切工作，都是为了老百姓过上更加幸福的生活。

全国两会期间，本报记者走进大街小巷，与各地群众畅聊在教育、就业、医疗、养老等方面的新收获、新期待；走访代表委员，倾听他们在加大保障和改善民生力度方面的好想法、好建议。

——编 者

增加普惠托育服务供给

政府工作报告提出，制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。

【会外镜头】北京市海淀区学府幼儿园里，小朋友们围坐一起，分享寒假生活。为解决海淀区学院路地区幼儿入园需求，2024年，学府幼儿园开园。执行园长郎梦露介绍，幼儿园丰富多彩的活动，让孩子们在轻松愉快的氛围中健康成长。

【会内声音】一方面，建议适应人口变化，优化资源布局，稳步增加公办幼儿园学位供给，落实和完善普惠性民办幼儿园扶持政策，优化班额和师生比，提高办园水平；另一方面，积极探索建立“托幼一体化”服务体系，支持有条件的幼儿园招收2至3岁幼儿。

——北京师范大学教授张志勇委员

推动义务教育优质均衡发展

政府工作报告提出，加强义务教育学校标准化建设，推动义务教育优质均衡发展。

【会外镜头】青海果洛西宁民族中学教学楼传出琅琅书声，来自果洛藏族自治州的同学们，在这里学习。“2017年，上海在西宁为果洛援建了这所寄宿制中学，已有1700余名果洛籍学生来到这里读书。”果洛西宁民族中学教师陈菁说，期待进一步发挥教育援青优势，让更多师生走出去看一看。

【会内声音】建议持续壮大教科研和教育管理人才队伍，组织更多教学专家、名师来青指导交流，组织青海教师、管理团队赴外地学习培训，有组织开展名师送教、教研交流、跟岗学习等帮扶活动，打造更多带不走、留得住、能力强的教师队伍、管理团队。

——果洛州玛多县花石峡镇党委书记仁青扎西代表

拓宽高校毕业生等青年就业创业渠道

政府工作报告提出，更大力度稳定和扩大就业，拓宽高校毕业生等青年就业创业渠道。

【会外镜头】江西南昌威爱信息科技有限公司，设计师叶茗俊正在为庐山风景区虚拟现实文旅项目调整云雾效果。他是江西财经大学虚拟现实（VR）现代产业学院毕业生，大四时，就加入了学校与威爱公司共建的产业实践班。实训帮助他提前适应工作节奏、积累实践经验。

【会内声音】对高校而言，要积极构建全周期就业育人体系。建议进一步深化职业生涯教育体系改革，开设劳动教育必修课、建设校企联合实践平台等。根据市场需求，及时调整学科专业设置，提升人才供需的适配度，培养适应数智时代需求的复合型人才，持续深化产教融合。

——南昌大学党委书记罗嗣海代表

以患者为中心持续改善医疗服务

政府工作报告提出，强化基本医疗卫生服务，以患者为中心持续改善医疗服务。

【会外镜头】一大早，安徽芜湖镜湖新城社区医院医生沈磊、护士王亚如来到居民何先生家中。何先生长期卧床，他和社区医院签约，由医生上门提供服务。“他们还指导我进行康复训练，几个月下来，身体情况明显好转。”何先生说。

【会内声音】建议加大政策支持力度，通过开展继续教育和培训等方式，择优培养基层医生成为专业全科医学人才；通过上级医院全科医生下沉等方式，以优质全科医生为依托，在基层建立家庭医生团队；财政部门要进一步增加基本公共卫生服务补助资金，助力基层优化社区服务。

——安徽中医药大学第二附属医院急诊科副主任医师徐晓婵代表

推进社区支持的居家养老

政府工作报告提出，推进社区支持的居家养老。

【会外镜头】临近中午，重庆万州太白街道养老服务中心的后厨飘出阵阵香气，助餐点的饭桌前已坐满前来用餐的社区居民。王大爷说：“下楼走几步路就是食堂，方便得很！”

【会内声音】一餐热饭是千家万户的“关键小事”和“民生大事”，发展社区老年助餐服务是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要内容。要注重发挥市场机制作用，积极培育优质助餐主体和助餐服务品牌，探索形成“养老服务机构+助餐”“社会餐饮企业+助餐”“社区食堂+助餐”“村集体+助餐”等有效助餐模式，提高服务能力和质效。

——重庆万州五桥街道香炉山社区党总支书记、居委会主任傅山祥代表

持续推进城市更新和城镇老旧小区改造

政府工作报告提出，持续推进城市更新和城镇老旧小区改造。

【会外镜头】江苏苏州吴江区松陵街道梅里公寓，62岁居民罗雪芬刷卡进入电梯。她家住在三楼，过去每天来来回回要爬很多次楼梯。去年底，罗雪芬家所在的单元装上了电梯，“多年的心愿终于实现了。”

【会内声音】老旧小区居住的老年人比例超过一般商品房社区。相较外部改造，老旧小区楼内及室内的适老化改造还存在不足，包括楼道光线昏暗、缺少无障碍设施等。应明确要求将适老化改造内容加入老旧小区改造方案中，做到一同规划、一同设计、一同施工、一同验收。

——江苏南通市副市长刘洪委员

毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果

政府工作报告提出，毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果，加强易地搬迁后续扶持，分类推进帮扶产业提质增效，加大就业帮扶力度，扩大以工代赈规模。

【会外镜头】云南文山壮族苗族自治州广南县华南鞋服有限公司就业帮扶车间里，脱贫户安仕慧正熟练操作缝纫机。在政策帮扶下，安仕慧获得这份工作，几年时间，已成长为技术骨干。“每月能领到4000多元的工资。”她说，希望有机会参加更多技能培训。

【会内声音】抓好抓实帮扶工作，首要落实好扶持政策，一揽子兑现稳岗返还、职业培训、就业补贴等惠企惠民就业创业政策，针对重点群体加强“一对一”就业创业帮扶。其次，应完善公共就业服务体系，依托“家门口的务工车间”、就业帮扶车间等平台建设，促进农村劳动力就地就近就业。

——文山州政协副主席侯桂芬委员

（本报记者闫伊乔、贾丰丰、杨颜菲、田先进、王欣悦、王伟健、叶传增参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月08日 04 版）