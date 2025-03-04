人工甜味剂致动物胰岛素激增

科技日报讯 （记者张梦然）从低热量甜品到零糖饮料，人工甜味剂一直是满足人们嗜甜欲望的选择。而瑞典卡罗琳斯卡医学院团队近期发表在《细胞代谢》杂志上的新研究揭示，最常用的糖替代品之一——阿斯巴甜可能对血管健康产生负面影响。其会导致动物体内胰岛素水平上升，从而引发动脉粥样硬化，增加炎症反应，并随时间推移提高心脏病和中风的风险。

团队给小鼠连续12周喂食含有0.15%阿斯巴甜的食物，这相当于人类每天饮用约3罐无糖汽水的量。结果显示，相较于未摄入含甜味剂食物的小鼠，这些小鼠动脉中的脂肪斑块更大、更多，同时炎症程度也更高，这些都是心血管健康的负面标志。

血液分析表明，阿斯巴甜进入小鼠体内后导致胰岛素水平激增。这是因为身体各处存在的感知甜味的受体在遇到阿斯巴甜时会引导释放更多的胰岛素，而阿斯巴甜比普通糖甜200倍，更能促使这种过度反应。进一步研究表明，升高的胰岛素水平促进了动脉中脂肪斑块的增长，特别是通过一种名为CX3CL1的免疫信号分子的作用。当实验中从小鼠的一个免疫细胞中去除CX3CL1受体后，有害斑块的形成被阻止，这表明CX3CL1在阿斯巴甜影响动脉过程中扮演了重要角色。

该研究为理解人工甜味剂如何潜在影响心血管健康提供了新视角，并强调了未来研究中需要关注的相关机制。