帮助更多患者“听得见、说得出” 耳鼻喉科价格立项指南发布

新华社北京3月3日电（记者徐鹏航）记者3日从国家医保局获悉，近日，国家医保局印发《耳鼻喉科医疗服务价格项目立项指南（试行）》，将原有价格项目统一整合为164项，指导各地规范耳鼻喉科医疗服务价格，帮助更多患者“听得见、说得出”。

在人工耳蜗方面，为配合人工耳蜗集采政策落地实施，立项指南设立了“人工耳蜗适配”“人工耳蜗植入”“人工耳蜗取出”等项目。其中，“人工耳蜗植入”将“耳蜗畸形”作为加收项，鼓励医疗机构为复杂病例患者提供更加规范的治疗服务，充分反映复杂医疗技术价值。对于因感染、磕碰等原因导致植入体损坏或需取出的情况，“人工耳蜗取出”价格项目也提供了明确的收费依据。

在助听器方面，国家医保局调研了解到不少老年人因为助听器异响而放弃使用助听器。为此，此次立项指南专门规范“助听装置适配”“骨导式助听装置植入”“中耳助听装置植入”“助听植入装置取出”等价格项目。据悉，国家医保局下一步将指导各地合理制定价格水平，促进医疗机构为听力减弱的老年人提供更加精细的助听装置植入和调试服务，更好满足不同类型听损老年人的就医需求。

在喉科方面，随着医疗技术的不断发展，一些新兴的喉科技术成为改善喉癌患者生活质量的关键。如喉全切除术后辅助发音管植入，是喉全切除术后重新获得言语功能的重要方法，目前在国内仍处于推广阶段。为鼓励项目普及，立项指南设立“发音装置安装、发音装置取出/更换”项目，鼓励医疗机构为发音障碍患者提供诊疗服务。

据悉，下一步，国家医保局将指导各省份医保局参考立项指南，制定全省份统一的价格基准，由具有价格管理权限的统筹地区对照全省份价格基准，上下浮动确定实际执行的价格水平。