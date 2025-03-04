逛“药王山庙会” 感受非遗魅力

3月1日8时许，满载千余名旅客的Y515/8次“药王山庙会”旅游专线列车从西安站发往耀州站。在陕西省铜川市耀州区，一年一度的药王山庙会正在举行，吸引了众多群众祈福纳吉。

药王山庙会因纪念孙思邈而产生，始于唐，盛于宋，2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

“请问孙思邈有哪些著作？请举手回答。”“我来我来！《备急千金要方》和《千金翼方》。”列车上，一场关于“药王文化”知识的有奖竞答正在如火如荼地进行着。由特型演员装扮的孙思邈行走在不同车厢，为旅客讲解药王山历史典故，并与旅客倾情互动，文化氛围浓厚。

耀州站紧邻药王山景区，游客下车后步行10分钟左右即可到达药王山庙会入口，节省了景区摆渡环节。返程Y517/6次列车16时15分从耀州站发车，为旅客预留充足游玩时间的同时使其可实现一日往返。

作为传承千年的文化盛会，今年的药王山庙会以“弘扬药王养生文化，助力康养文旅发展”为主题，于2月28日至3月9日举行。在保留传统内容的基础上，今年的庙会策划了健康养生市集、民俗文化展演、沉浸式游园、惠民便民服务、铜川老字号小吃、非遗文化展示等8个主题系列30余项活动，以多个新亮点为游客带来别开生面的文化盛宴，展现出非遗庙会的独特魅力。

在健康养生市集，药香与食物的香气相互交织，中医药茶点、饮品、药膳琳琅满目，中医药元素的书签、香囊、摆件等创意十足，中医药文化以可触可感的方式呈现出来。漫步其中，游客既能品尝美食，又能挑选心仪的文创产品，全方位领略中医药文化的独特魅力。（本报记者 李洁 张哲浩）