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名医话养生

近视有什么危害？

陈子源

2025年03月04日08:59 来源：人民网

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。预防为主，调养为辅。为了发挥“治未病”优势，让权威、实用又通俗易懂的中医养生保健知识走近大众、服务大众，中华中医药学会、人民网·人民好医生客户端联合推出《名医话养生》短视频科普栏目。该栏目汇聚名医普及中医知识，传递健康的生活方式和养生知识，每周与您相约共赴中医药文化科普“盛宴”！

(责编：杨曦、高雷)




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