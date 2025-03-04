在回环曲折的山路上，车辆不停颠簸，全国政协委员、西藏阿里地区藏医院院长扎西顿珠紧紧攥住越野车的把手，他的目的地是阿里地区札达县楚鲁松杰乡，要走8—10个小时。

“院长您来了，正好需要您帮忙！”走进楚鲁松杰乡卫生院，一名本地医生急切地迎上来，“今天有个孩子玩耍时受伤了，已经做了初步检查，请您再看看。”

“初步外伤处理做得挺好，我建议去县里或者地区做进一步检查，确认骨头没问题。”仔细检查孩子情况后，扎西顿珠对卫生院工作人员说。

作为全国政协委员，扎西顿珠深入阿里地区改则、措勤等多县，开展政策宣讲和免费巡诊，并在沿途开展调研。这次来楚鲁松杰乡，就是来调研基层医疗卫生情况。“阿里地区有12.3万人，农牧民居住分散且距离较远，基层医疗机构面临服务半径大、交通不便的现实情况，大家对改善看病就医条件的需求日益迫切。”扎西顿珠说。

扎西顿珠认为，要让藏医药发挥更大作用，“在基层，群众更愿意到藏医院就诊，我们的传统医疗技术在很多高原疾病治疗上成本低、效果好。”近年来，他推动医院持续增强藏药生产力度，并在中央专项资金支持下建成现代化制药室，既保留藏药精华，又提升产能。

履职两年多来，扎西顿珠累计行程万余公里，走访30余个高海拔乡镇。“我希望通过自己的建言献策，把调研的每一步转化为民生温度。”扎西顿珠说。

记者手记

是政策建言者，也是生命守护人

下乡调研时，扎西顿珠既是政协委员，也是一名医者。他的笔记本上，不仅有对基层医疗卫生情况的分析，也记录了不少群众的病情。

是政策建言者，也是生命守护人。调研路上，巡诊途中，扎西顿珠用足迹记录期盼，把调研的每一步转化为民生温度。

《 人民日报 》（ 2025年03月04日 02 版）