福建中医药大学专家团赴菲律宾参访

本报电（陈得）日前，福建中医药大学校长李灿东教授率专家团一行7人，访问了菲律宾宿务省和马尼拉市，参加亚洲传统医学健康峰会，并举行了多场义诊活动等。

福建中医药大学专家团首先出席了亚洲传统医学健康峰会，围绕中医诊断、针刺法治疗脑血管病、基于清宫医案之膝骨关节炎系列研究、中西医结合康复等多个领域，向国际学者展示了中医药的深厚底蕴与独特魅力，促进亚洲传统医学的交流互鉴。

亚洲传统医学健康峰会为期3天，涵盖了学术讲座、病例研讨、义诊活动等内容。病例研讨于宿务师范大学—维森特·索托纪念医疗中心举行。来自菲律宾的中西医代表，纷纷上台分享临床上遇到的病例及诊疗方法，并向福建中医药大学专家团咨询在遇到相同案例时的诊疗策略。

在菲律宾宿务省政府，李灿东与宿务师范大学校长、宿务维森特·索托纪念医疗中心主任、菲律宾卫生部传统与替代医学研究中心总干事等代表签署合作备忘录，共同推动中医药在菲律宾宿务省的落地与发展。

在马尼拉市的中国—菲律宾中医药中心，专家团举行了2场专题讲座并开展义诊，为当地医生和岐黄中医学院学生答疑解惑；而义诊则面向菲律宾当地居民、华侨华人开展。

李灿东表示，此次赴菲律宾参访，进一步加深了福建中医药大学与菲律宾宿务省、马尼拉市之间的友好关系、进一步促进了中医药文化在菲律宾的传播与发展，同时也为未来创新中医药文化海外传播的渠道提供了新的思路。