人民网北京3月3日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，听觉、嗅觉、味觉是人们感知世界、互相交流的重要途径，耳鼻喉健康关乎公众的生命健康和生活幸福。近日，国家医保局印发《耳鼻喉科医疗服务价格项目立项指南（试行）》，将原有价格项目统一整合为164项，指导各地规范耳鼻喉科医疗服务价格，旨在促进医疗机构提高诊疗质量和规范性，帮助更多患者“听得见、说得出”。

人工耳蜗、助听器价格项目呵护“一老一小”听见世界

人工耳蜗是目前全球公认的治疗双侧重度或极重度感音神经性耳聋最有效的方法之一，尤其对于儿童而言，1岁、3岁、6岁是植入的黄金窗口期，越早干预，越有利于儿童对声音的辨识、理解和记忆。2025年3月，人工耳蜗集采价格将迎来大幅下降，大大减轻听障患者的经济负担，使更多原本因费用问题而无法治疗的患者能够尽早接受手术，听见世界的声音。

为配合人工耳蜗集采政策落地实施，优化提升人工耳蜗治疗服务，《耳鼻喉科医疗服务价格项目立项指南（试行）》设立了“人工耳蜗适配”“人工耳蜗植入”“人工耳蜗取出”等项目。其中，人工耳蜗植入将“畸形耳蜗”作为加收，一方面是鼓励医疗机构为复杂病例患者提供更加规范的治疗服务，另一方面也是对复杂医疗技术价值的充分反映。对于因感染、磕碰等原因导致植入体损坏或需取出的情况，人工耳蜗取出价格项目也提供了明确的收费依据。

同时，随着人口老龄化加快推进，越来越多的老年人需要使用助听器，助听器调试效果直接影响了老年人佩戴质量和听力效果。调研中，不少老年人因为助听器异响，而放弃使用助听器。为此，此次立项指南专门规范“助听装置适配”“骨导式助听装置植入”“中耳助听装置植入”“助听植入装置取出”等价格项目，下一步将指导各地合理制定价格水平，促进医疗机构为听力减弱的老年人提供更加精细的助听装置置入和调试服务，更好满足不同类型听损老年人的就医需求。

新技术新产品助力喉癌患者重获新“声”

喉癌是头颈部常见的恶性肿瘤之一，严重影响患者的发音、呼吸和吞咽功能。对于早期喉癌，临床通常采用微创手术或放射治疗，而晚期或复发患者往往需要接受喉全切除术，以控制病情。然而，喉全切除术虽能有效切除病灶，却也导致患者失去正常发声能力，极大影响生活质量和社交能力。

随着医疗技术的不断发展，一些新兴的喉科技术成为改善喉癌患者生活质量的关键。喉全切除术后辅助发音管植入，是喉全切除术后重新获得言语功能的重要方法，目前在欧美国家已得到广泛应用，但在国内仍处于推广阶段，部分地区医疗资源有限，患者难以获得相应治疗。为鼓励项目普及，《耳鼻喉科医疗服务价格项目立项指南（试行）》设立“发音装置安装、发音装置取出/更换”项目，鼓励医疗机构为发音障碍患者提供诊疗服务，帮助他们恢复语音表达能力，从而帮助患者更好适应正常的社交生活。

《耳鼻喉科医疗服务价格项目立项指南（试行）》涵盖项目多、覆盖广，这源于耳、鼻、喉在解剖结构与功能上的紧密关联，相关疾病常相互影响，需协同诊治，作为一体化学科，耳鼻喉科强调多学科医生的协作，以提升诊疗效果。立项指南的制定不仅有助于优化医疗服务体系，还将推动新技术新产品加快进入临床，提升患者诊疗体验，促进疾病诊疗规范化，保障患者获得更加专业高效的医疗服务。