告别门诊预交金 多些“患”位思考（热议）

取消门诊预交金、降低住院预交金，既顺应了时代发展趋势，也满足了人民群众新期待

近期，公立医疗机构将取消门诊预交金，并将医保患者住院预交金降至同病种个人自付平均水平。国家卫生健康委日前发布的2025年卫生健康系统为民服务8件实事中，这项举措引发关注。

预交金支付是指患者在门诊或办理住院前，先收取一定金额作为押金，用于保障后续治疗费用。事实上，近年来很多医院已逐步取消门诊预交金，更多人知晓的是住院预交金，也就是俗称的“住院押金”。

取消门诊预交金、降低住院预交金，既顺应了时代发展趋势，也满足了人民群众新期待。上世纪80年代，医疗信息化程度不高，设立预交金支付可以简化缴费流程、减少患者排队缴费等候时间，但也带来患者垫资压力较大等问题。随着新型支付方式的变革，缴费方式更加便捷多元，加上基本医疗保险参保覆盖面的扩大，过去的预交金制度已不再适应当下的医疗环境。

老百姓看病将更便利、更实惠。此次不仅全面取消门诊预交金，住院预交金额度也将降低至同病种个人自付平均水平。可以来算一笔账，假设某医院经测算参加城乡居民医保的某病种过去三年平均住院费用是9000元，医保报销后个人平均自付的费用是3000元，该医院向该类患者收取的预交金就不得超过3000元。与过去多退少补的方式相比，更加透明合理，能够减轻患者经济压力，改善看病就医体验。

也有人担忧：公立医院会不会因此面临资金回笼难、垫资压力大等问题？其实，取消门诊预交金制度，看似是收费方式的改变，实际上也将引导医疗机构优化医院内部运营管理机制，提高运营效率和财务管理水平，使其不再过度依赖预交金维系现金流，而是通过提升服务质量、优化诊疗流程等实现高质量发展。同时，医保部门要推进基本医保基金即时结算改革，减少医院资金垫付压力，防止医院因垫付费用过多影响正常运转。

取消或降低预交金仅仅是为民服务的第一步，医疗机构还要多措并举提高医疗服务水平、改善医疗服务体验。当下，一些地方探索“先诊疗后付费”“零押金住院”等信用就医模式，值得借鉴。例如，有的医院与银行合作开通信用就医，获得患者信用额度，以此垫付住院押金，并减少缴费结算环节，实现一次诊疗一次付费；有的医院加强智慧门诊建设，构建全流程一体化门诊服务。同时，一些地方通过建立黑名单、记入征信等措施，以防范患者未及时履行还款义务。这些措施有效解决了患者多次结算付费、排队时间长、垫资压力大等痛点难点，受到患者的广泛好评。

取消门诊预交金彰显了民生温度、体现了为民情怀。希望医疗机构从患者角度出发，进一步提高精细化管理水平，提供高效、便捷、人性化的服务，让改革成果更多惠及人民群众。

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 19 版）