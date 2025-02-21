开学后孩子“上吐下泻”？ 警惕诺如病毒感染

诺如病毒是引起学校和托幼机构等人群密集场所急性胃肠炎的主要病原体，具有传染性强、致病剂量低、排毒时间长和全人群普遍易感等特点。

深圳市儿童医院感染科主任邓继岿在接受人民网采访时介绍，人体感染诺如病毒后可导致急性胃肠炎，一般在摄入病毒后12至48小时出现症状，最常见的症状是腹泻和呕吐，其次为恶心、腹痛、头痛、发热、畏寒和肌肉酸痛等。儿童以呕吐为主，成人以腹泻为主。他提示，粪—口途径是诺如病毒的主要传播方式，也可以通过剧烈呕吐或者马桶冲便形成气溶胶，与患者接触传染。患病期和康复后72小时内是传染性最强的时候，因此感染诺如病毒后需要进行居家隔离，隔离时间为症状完全消失后72小时。

邓继岿指出，诺如病毒胃肠炎属于自限性疾病，无需使用抗生素，口服糖盐水或口服补液盐及时补充水分和电解质，休息2至3天即可康复。但如果年龄较大的患儿出现口干、咽干、尿少的情况；幼年患儿出现前囟门和眼窝凹陷，啼哭无泪或少泪，嗜睡或烦躁的情况，提示存在脱水的可能，需及时就医。

“诺如病毒感染者的呕吐物中含有大量的病原体，如果没有及时做好呕吐物的消毒处置，极易在家庭成员之间造成传播，尤其多孩家庭更要注意避免孩子间的交叉感染。”邓继岿强调，诺如病毒对常用消毒剂抵抗力较强，酒精对其无效，应及时用含氯消毒剂或其他有效消毒剂对被患者呕吐物或粪便污染的表面进行清洗消毒，并立即换掉和清洗被污染的衣物或床单等。同时，在清理受到呕吐物污染的物品时，应佩戴口罩和塑胶手套，避免直接接触后引起疾病的传播。

如何预防诺如病毒感染？邓继岿表示，注意手卫生，勤洗手；喝开水、吃熟食，生吃瓜果要洗净，不吃生的或未煮熟的肉类、海鲜；加强体育锻炼、均衡饮食、规律作息，以提高身体抵抗力。