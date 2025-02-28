AI医生，助手还是对手？（健谈）

“天都塌了！病人DeepSeek后质疑我的治疗方案，气得我自己又查了一遍指南，才发现指南更新了……”

近日，广东医学博主“孤芳自赏”的发帖感叹，引发广泛关注。这看似戏剧却真实发生的一幕，折射出AI技术在医疗行业引起的震动：AI来了，医生会被取代吗？AI看病开的方，人们能放心使用吗？

随着AI不断深化融入，医疗行业正经历前所未有的变革。基于强大的数据处理和学习能力，AI在医疗领域展现出巨大潜力：北京儿童医院一次多学科会诊中，全国首个“AI儿科医生”与13位专家给出的建议高度吻合；中山大学肿瘤防治中心借助AI，将鼻咽癌放疗流程从十余天压缩至30分钟；北京天坛医院将AI医生应用于脑卒中急救，患者做完检查几分钟后，医生就能查看AI医生的诊断结果，比真人看片快约半小时……

更值得注意的是，医学知识的迭代周期已经显著缩短，临床医生因工作繁忙往往难以及时消化，而AI则凭借实时更新的数据库和算法模型，理论上能够瞬间完成海量文献筛查与指南的比对——上述广东医生的遭遇，简直就是人类与AI在知识更新速度赛跑时面临窘境的生动写照。

那么，AI可以完全取代人类医生吗？

非也。人是复杂的生命体，医学则是一门不确定性的科学和可能性的艺术。世界上没有两片完全相同的树叶，也没有两个完全相同的患者。同样的疾病，同样的治疗方法，在不同的人身上却可能产生不同的结果。一名好医生，必须根据每个患者的身体状况、疾病特点和心理需求随时调整治疗方案。这一过程的复杂程度，堪比在错综复杂的迷宫中寻找出口，每一步都需要谨慎考量。

更重要的是，医学不仅是科学，更是“偶尔治愈，常常帮助，总是安慰”的人学。AI或许能解析病症，但唯有医生才能真正理解病痛中的人。当患者以信任托付健康，医者以专业守护希望，这种超越技术层面的情感支持，恰是AI无法给予的。

还有一点不容忽视：AI诊断过程如同“黑箱”，暗藏着一定的误诊风险——AI的诊断和处方是基于大量数据训练得出的结果，理论上讲，数据越全面、准确，诊断和处方就越可靠。但如果数据存在偏差、不完整或算法出现漏洞，AI诊断结果就可能有误。

正因如此，早在2022年，国家卫生健康委和国家中医药局联合发布的《互联网诊疗监管细则(试行)》就设置了“红线”：医疗机构开展互联网诊疗活动，处方应由接诊医师本人开具，严禁使用人工智能等自动生成处方。说到底，医疗决策最终仍需依靠人类医生的丰富临床经验和直觉判断。

技术狂飙突进时，还需要制度对其加以约束。医疗安全风险如何防范？医疗数据如何确保安全？面对这些挑战，亟需制定相应监管标准，避免技术滥用。

科技发展势不可挡，但医疗的温度永远需要人类守护。AI与医生绝非零和博弈的关系，当AI帮医生从繁琐事务中解脱，医生方能更专注于诊疗过程。在这场AI技术掀起的创新浪潮中，唯有以技术为舟、安全为舵、人文为帆，医疗行业方能驶向更美好的未来。