北京市将对7类重点食品开展专项抽检

本报讯（记者王薇）本月初，新版《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760-2024）正式实施。北京青年报记者昨日从北京市市场监管局了解到，截至今年1月，本市食品生产企业已全部落实新版标准要求。下一步，本市将对黄油、果蔬汁（浆）、面包、糕点等7类重点食品开展专项抽检，如发现问题产品将及时实施下架，并追溯原料来源及生产流程。

把维生素B12、叶酸等营养强化剂纳入食品添加剂范畴；脱氢乙酸钠不得在面包、糕点等产品中使用……据了解，新版《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760-2024）中，对各类食品生产主体使用食品添加剂提出了新要求，包括将营养强化剂列入食品添加剂中、修改了部分食品添加剂的使用要求以及食品用香精、香料使用原则等。

据了解，为督促企业落实，在新版标准实施前，市市场监管部门采取多种形式对食品生产经营企业进行宣传贯彻，让相关食品生产经营企业充分了解和掌握新版标准的规定要求。市市场监管局食品生产安全监督管理处副处长龚庆华介绍，自2024年新版标准发布以来，市市场监管部门组织食品生产企业等开展专题宣传活动，解读新版标准具体要求，先后对全市食品生产企业开展专题培训18次，确保企业知悉并落实新版标准。

另外，全市市场监管部门已开展三轮次逐户上门指导宣传，“一对一”解答企业问题50余件。督促食品生产企业将食品添加剂的合理使用写入企业风险管控清单，要求企业对标对表新版标准，主动开展产品配方、生产工艺以及包装标识等方面的对照自查，严格按照要求规范使用食品添加剂。同时，市市场监管部门实时跟踪属地生产企业情况实施闭环管理，建立新版标准落实任务台账，符合一户销账一户。

新版标准实施后，市市场监管部门加大了监管力度，采取“扫码检查+非现场检查”相结合的方式，重点检查食品经营企业进货检查验收制度落实情况，以及生产和制作的这类食品的加工制作情况，并有针对性地开展抽检监测。从检查和抽检情况来看，企业食品安全主体责任落实情况良好，未发现相关违法违规行为。

北京市食品检验研究院专家提示，合理、规范使用食品添加剂可以提高食品的安全性，延长食品储存时间，或改变食品的感官特性，能更好地满足不同消费需求，不会对人体健康造成影响，建议消费者不必谈“添”色变，理性看待由于居民膳食结构变化、食品工业技术发展等因素带来的防腐剂使用范围的调整。新版标准实施后，部分食品保质期可能缩短，注意适量采购、避免囤积。