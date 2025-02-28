养老社区来了音乐治疗师

中共中央、国务院发布的《关于深化养老服务改革发展的意见》提出，要优化机构养老专业支撑作用。国务院新闻办公室近日在例行新闻发布会上公布了我国养老服务相关情况——截至目前，全国各类养老机构和设施达到40.4万个。为促进养老服务发展，不少90后、95后甚至00后的年轻人选择加入这个行业。

2025年是90后王瀚林从事养老行业的第11年。他目前是“大家的家·北京朝阳城心社区”的音乐治疗师。

高考时，王瀚林填报的志愿就是音乐治疗。大二那年，王瀚林在实践课时第一次走进养老社区，他觉得自己“到家了”，因为“和老年人在一起自己很舒适”。2014年，从中央音乐学院毕业的他投身于养老行业。每周，王瀚林都会给朝阳城心社区的老人们上一堂针对睡眠健康的“放松课”。声乐室的灯光熄灭，冬日的暖阳为房间里又添了一份温馨。刚过去几分钟，就会有老人进入练习放松的状态，甚至睡着。

11年间，王瀚林见证了养老社区里年轻音乐治疗师逐渐增多的过程。1999年出生的罗睿凡同样毕业于中央音乐学院音乐治疗专业，与他同级的10名毕业生中，有两人从事了养老行业，这也成了更多学弟学妹择业的方向 。

王瀚林告诉北青报记者，选择音乐治疗专业需要真心助人，比如在了解到一些老人饱受病痛时，鼓励他们把疼痛写在歌里，宣泄情绪。如果没有这份热忱，可能不适合这个行业，也无法体会其中的快乐：“从60岁到更老，陪伴他们度过晚年，与他们建立深厚关系，你将获得宝贵的能量、知识和指导，这些都是无法用金钱衡量的财富。”