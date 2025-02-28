遵义医专70%毕业生扎根西部基层

在贵州省遵义医药高等专科学校（以下简称“遵义医专”），大一新生都会在“开学第一课”上听到龙思泉的故事。

这是一项持续了四五年的传统。从2020年起，在入校新生的“开学第一课”上，校党委书记会为新生讲遵义的红色历史、学校的红色传统，还有龙思泉的故事。

龙思泉是一名红军卫生员。1935年，中央红军长征来到遵义后，龙思泉所在的部队也来到遵义。在这期间，年轻的龙思泉除了帮战友看病，还义务帮当地的贫苦百姓治病。一次，他到村寨看完病，在追赶部队的路上孤身遭遇国民党地方武装，不幸牺牲。龙思泉牺牲后，当地百姓为他筑起“红军坟”，将他奉为“红军菩萨”。

2000年，遵义医专成立“龙思泉志愿服务队”，师生们既是纪念这名救治遵义百姓的红军战士，也传承他的精神，继续服务百姓。

在服务中坚定人生选择

25岁的林斌斌是土生土长的遵义人，龙思泉的故事，他从小到大听了许多遍，早已耳熟能详。来到遵义医专上学时，他一听说学校有支龙思泉志愿服务队，便立刻决定加入。

林斌斌的不少家人都是基层的医生：父母开诊所，还有的家人是乡镇卫生院的医生、社区医院的医生。小时候，他常听病人喊父亲“小林”，有时病人还会带来自家种的蔬菜、水果给“小林”尝尝。

这是林斌斌从小看到的医患关系，也是他心目中理想的医患关系：“医生应该和患者很熟悉、打成一片，而不是仅仅像完成工作任务一样。”

耳濡目染之下，2021年，林斌斌考入遵义医专，就读于中医学专业。大学这3年，他在龙思泉志愿服务队待了两年，在医院实习一年。

刚入学时，林斌斌虽然知道自己未来要当医生，但这条路究竟该怎么走，他还是有些迷茫。“加入龙思泉志愿服务队后，我最大的收获是道路明确了。”

一次义诊时，林斌斌遇到一位患有严重痛风的老人。为了节省开支、不耽误子女的时间，老人一直强忍着不治疗，当时病情已经让他无法正常行走。林斌斌协助老师为老人做针灸，让老人的病情得以缓解。

多次入乡、进村义诊后，林斌斌发现，村里很多老人生病后一直拖，即便病情严重，他们也只是在基层的诊所、卫生室就诊。“自那次后，我更觉得自己应该走到一线，为这些留守老人服务，有病情及早干预。”

在大三实习期间，有一天晚上下班后，林斌斌与室友听到外面有人呼救。病患突发心肌梗死，此时距离病发已有20分钟。林斌斌注意到，老人下身衣物湿了，地上有老人的小便。他走近一看，老人面色苍白、瞳孔散大，自主呼吸、颈动脉搏动、脉搏等生命体征都没有了。

林斌斌不甘心，他和室友还是想试试。征得病人家属同意后，他们继续观察病人的生命体征、给病人做心肺复苏，直到救护车赶来。

不幸的是，因为抢救不及时，病人离世了。

“我们赶到时已经错过了急救的黄金时间。”时至今日，林斌斌依旧惋惜，“当时周围站了那么多人，旁边要是有人会急救就好了，哪怕有一个人会，患者也许就有生还的机会。”

这些经历，都让林斌斌坚定了在基层工作的决心。

在遵义医专上学期间，林斌斌获得省级赛事奖项，能够免掉专升本的笔试环节。但他还是决定直接参加工作。

毕业后，林斌斌成为贵阳市一家养老院的中医科医生。在他看来，从事基层医务工作，学历不是硬性标准。“龙思泉学历并不高，但他愿意无私奉献、愿意付出。”

该校团委副书记王梦洁告诉记者，龙思泉志愿服务队的在校志愿者（大一、大二学生）共有3000余人，约占两个年级总人数的一半。这支服务队成立20多年来，已有两万多名同学加入。同学们利用课余时间和寒暑假，走进社区、乡村、中小学、福利院、养老院等，提供义诊、疾病筛查、健康知识宣教、中医药文化宣传等服务。

在实践中提升自我

在“开学第一课”上，学习中医学专业的石鸿艳第一次听说“龙思泉”这个名字。

她说：“龙思泉不把自己拘泥于医生的职业，他首先是一名红军战士，他有家国情怀。”

加入龙思泉志愿服务队后，这名大二女生越来越喜欢义诊服务。

在义诊时，中医老师常常叮嘱石鸿艳，昂贵药材会让一些病人有经济负担，要尽量为病人寻找药效差不多，但价格便宜很多的药材。石鸿艳一直记在心里，她说，想让所有人都用得起药。

除了做好治病的本职工作之外，石鸿艳还要求自己：“要去体会病人的感受，感受他们的不舒服，寻找让他们最舒适、最便宜的治疗方式。”

19岁的黄星豪是中医学专业的大一新生，也是龙思泉志愿服务队的一员。他觉得：“当医生非常能激发一个人的善良之心。”

“病人的病症，其实并不像书本上冷冰冰的几个字，寥寥几笔。当病人就在眼前，你能够感受到他们痛在哪里。”

龙思泉志愿服务队成员、中医学专业大二学生金国亮对此体会更为深刻。他说：“我的父亲是尿毒症患者，治不好，只能慢慢透析。”陪父亲做透析时，他见过很多饱受病痛折磨的人。

“我想为需要帮助的人提供一些希望和帮助。”这是金国亮加入龙思泉志愿服务队的初衷。义诊时救助一名病患，或者只是为养老院的老人打扫卫生，他都觉得“有很大的成就感”。

病人经受的痛苦、经过治疗好转后露出的笑容……义诊中的所见所闻，让这些医学生坚定了从医的决心。

在服务队里，黄星豪时常被大家的志愿服务热情所感染。他说，在服务他人的过程中，自己也学到了很多——从老师和医生示范操作中习得了临床知识，在活动组织中提升了自己的团队协作能力。

每年，龙思泉志愿服务队的成员都会走进遵义市凤凰山红军烈士陵园，在红军坟前缅怀龙思泉，在雕像前听讲解员讲述龙思泉的故事。遵义医专团委老师王何弦说：“不少志愿服务队的同学还参演龙思泉相关短剧和舞台剧，不断加深对龙思泉的了解。”

在护理系大二学生方慧林心里，“龙思泉”这3个字就如同座右铭，她经常用龙思泉的事迹提醒自己：“既然学了这个专业、走了这条路，就要对以后的工作、以后需要我帮助的人们负起责任。”

在奉献中收获力量

在遵义医专的溪燕湖畔、图书馆旁，有一个以龙思泉命名的广场，这里也有一尊龙思泉的雕像，一届又一届学生的白大褂授衣仪式、护士帽授帽仪式在雕像的见证下举行。

遵义医专党委副书记张武晓告诉中青报·中青网记者，该校70%的毕业生都在基层工作，主要在乡镇卫生院及以下，还包括母婴保健机构、养老机构等。“我们不光要关注学生专业技能的培养，还要让学生愿意到基层去、到农村去。”

“学校的定位很清晰，就是要筑牢基层医疗卫生网点，做人民群众的健康守护神。”张武晓认为，“组织大学生进入基层，帮助百姓解决一些问题，是青年大学生认识国情、省情、市情、县情、乡情和村情的一种重要方式。”

这也正是龙思泉志愿服务队的一大作用。

遵义医专宣传部部长黄学军发现，龙思泉志愿服务队的这些活动可以让学生们“看到这个社会，并愿意投入到社会中”。

这是黄学军在遵义医专工作的第34年，她看着龙思泉志愿服务队从无到有。她说，龙思泉志愿服务队成立这些年，不少学生在志愿服务中找到了自己的价值，“确立人生目标后，学生就发现缺好多本领，然后一一去学习，这对他们未来的就业择业观也有影响”。

作为龙思泉志愿服务队的老队员，林斌斌也常常建议学弟学妹加入这支服务队，“在提供义诊等志愿服务的过程中，可以提升专业能力，进而可以明确自己的方向，对未来早作打算”。

前几天，为纪念遵义会议召开90周年，遵义市举办了一项“重走长征路”的活动，龙思泉志愿服务队有的同学也参加了。他们来到娄山关，来到四渡赤水纪念馆，来到红军当年的战斗遗址，重新走了年轻的龙思泉和同样年轻的红军战友们走过的路。