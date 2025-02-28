以“三精医疗”构建现代健康医疗服务体系

人物档案

董家鸿，著名肝胆外科、肝脏移植专家，中国工程院院士，清华大学讲席教授，清华大学临床医学院院长，北京清华长庚医院院长，中国医师协会副会长。主持国家科技支撑计划和国家自然科学基金重大项目等30余项；以第一完成人获国家科技进步奖二等奖1项和省部级一等奖3项，以合作完成人获国家科技进步奖一等奖1项。

图为在四川省甘孜藏族自治州人民医院，董家鸿（右二）为一名患有肝包虫病的藏族女孩成功实施手术后，与患儿家属交流手术情况。 新华社记者 沈伯韩摄

【院士访谈】

著名肝胆外科、肝脏移植专家，中国工程院院士，清华大学临床医学院院长，北京清华长庚医院（以下简称“清华长庚”）院长董家鸿是我国肝胆外科领域一颗耀眼的“明星”。

他在国际上原创提出“精准外科”新理念，创立了精准肝胆外科范式。他创立的精准外科范式已被广泛应用于神经外科、胰腺外科、胃肠外科、脊柱外科、整形外科、肿瘤外科、介入治疗科等诸多临床专科领域，促进了当代外科理念和范式的革新。

近日，科技日报记者对董家鸿进行了专访。

临床是医学研究的起点也是归宿

记者：您是如何成为一名临床医生的？

董家鸿：我1977年参加高考，当时填报的志愿是数学和物理，一心想当科学家或者人民教师，却误打误撞地被徐州医学院录取了。

起初我对于学医是抵触和迷茫的，但后来发现，生命科学很深奥。它引起了我极大的兴趣，我开始想做一名医学科学家。

我喜欢做实验、做研究、从事理论创新，我认为这可以推动医学事业的发展，是一件非常有意义的事。

1982年，我考入第三军医大学攻读硕士研究生，遇到了影响我一生的恩师黄志强院士，走进了肝胆外科的世界。黄院士鼓励我从事临床医学，他说，学医首先要能解除病人的痛苦，这是我们学医的初衷。医学研究的起点是临床，归宿也是临床。做实验、搞研究都要基于临床，最后将创新成果反馈应用到临床中。我逐渐发现，医术精湛的医生可以治病救人，也受人尊重，能够获得满满的幸福感和价值感，于是逐渐喜欢上了临床医学，立志要做一名好医生、一名学者型医生。

我想引用王国维的治学三境界来形容我的职业道路——遇见恩师后，我站在巨人的肩膀上，领略到了临床医学的神圣价值和宏大前景，明确了从医志向，也就步入我行医生涯的第一重境界。这恰如“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”。

记者：您认为，从事临床工作对医学研究有哪些帮助？

董家鸿：其实无论从事什么工作，都需要心无旁骛、善于钻研。很多人认为，临床工作是重复性劳动，问诊、写病例、开处方、做手术，熟悉了一套流程以后好像没有什么创新性。但是，在临床工作中，我发现医学上还有很多问题没有解决，这促使我不断思考。临床不是简单重复，而是充满了创新，是重要的思维实践。

黄志强院士教导我们，每个病例都是研究课题，治疗每个患者都是研究的过程。每个患者都是不一样的，就像世界上没有完全相同的两片叶子；疾病也是一样，不同的人患同样的疾病，医生可能需要运用不同的知识、采用不同的治疗方式，这就是创新的过程。因此，临床是医学研究的源泉。

记者：您如何从一名医学生成长为国际知名的肝胆外科专家？

董家鸿：“治别人治不了的病，开别人开不了的刀”，黄志强院士常常这样教导我们，我也把这句话当作了我从医的座右铭，潜心研究、苦练医术。

当住院医师时，我的工作就是“拉钩”，拉着一个用于打开胸腔的铁钩子，一拉就是好几个小时。这种“苦差事”导致很多年轻医生宁愿在台下看也不愿意上台，但台上的观摩才是最佳的学习视角。这种状态，我坚持了四五年。

我还观摩过很多医生做手术，不管是什么科，胃肠外科、泌尿外科、心脏外科、胸腔外科，只要有时间我就会去观摩，从不同医生那里都会学习到不同的诀窍，博采众长。

还有一件事让我印象深刻。曾有一个患者手术后没有完全苏醒，我们抢救了近一个月。这段时间，我主动住进病房，24小时陪护。我用心地观察、记录、分析他的病情变化。这些清楚、全面、详尽的病情资料为上级医生提供了重要的决策依据，我也因此获得了很大的肯定。

研究生毕业后十年间，我逐渐成长为一名可以独当一面的肝胆外科医生。但是，现实中仍然还有很多患者治不好，我们对很多疾病仍然无能为力，这时常让我感到无奈与悲哀。于是，我在不停地思考如何突破。

20世纪90年代以后，国际上的外科医学发展很快，器官移植、微创手术等改变了外科的生态，德国、日本、法国还有了体外肝胆手术。这些技术在国内要么刚开始，要么还没有。于是，我想从事这方面的研究。我从第三军医大学申请了1万元青年基金资助，从重庆申请了3万元资助。1995年，我们终于成功在猪身上完成了体外肝脏切除手术。1996年，在低温灌注的条件下和无血的状态下，我们完成了人的体外肝脏切除手术。这个手术的成功可以说是突破了肝胆外科的禁区，带动了整个学科的发展。

钻研技术，开拓创新的过程是极其艰辛的，也是甘之如饴的。至此，我步入了行医生涯的第二重境界，恰如“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”。

用科学理念引领技术创新与应用

记者：您创立了精准肝胆外科范式，促进了当代外科理念和范式的革新，并在国际上原创提出“精准外科”新理念。请您谈谈提出这一理念的过程。

董家鸿：我曾以为作为一名外科医生，把技术做规范了就好。后来发现技术不是全部，外科的初心不是追求完美的手术，而是病人的康复、病人的获益最大化。

医疗技术，需要在正确的价值理性、科学理性、技术理性的指导下运用，否则就会出现技术滥用、误用，对患者造成损害。因此，在钻研技术的同时，我开始深入思考现代外科学的内涵。医生应该以一种怎样的理念、理论内核来指导、引领外科临床实践？我们需要选择一个新词，来准确表达现代外科的新理念。为了找到这个词，我可以说是绞尽脑汁。我曾经想过精致外科、精确外科、精细外科，还有准确外科，但都觉得词不达意。

“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”有一天梦醒时分，我脑子里突然闪过一道火花，精确和准确两个词碰撞连接在一起，就是精和准！2006年，我正式在国际上提出了“精准肝切除”理念，并推展成为外科领域的“精准外科”范式，确立了“病灶清除、脏器保护、损伤控制”三要素平衡的系统化干预策略，构建了以可视化、可量化和可控化为特征的关键外科技术，破解了肝胆外科手术中定位、定量、定构和精控的系列难题。

在精准外科的指导下，我和团队向禁区发起连续挑战——门静脉海绵样变和门静脉高压、极限肝切除、劈离式肝移植、活体双肝移植、体外肝切除自体余肝移植……中国肝胆外科的诊疗技术，在国际上也由跟跑、并跑变为领跑。

记者：您在带领团队和学科发展过程中，坚持着什么样的价值观？

董家鸿：我认为，要用新的理念范式和正确的价值观引领技术创新。

现实中，往往技术是超前的，理念是滞后的。如果理念跟不上，技术可能会被滥用、乱用、误用。技术不是全部，不能唯技术；有些新技术是有害的，临床医生不能执迷于技术。正像我上面说的，我们评估一项新技术好不好，不是看它应用得漂不漂亮，而是看它是否帮助了患者。如果手术很成功，患者却没有被治愈，那说明决策出了问题。我们还要看这项新技术是否有利于人类社会健康发展，这涉及技术伦理问题。所以，我在做了科主任之后，不仅传承了黄院士当年对我的培养模式，还更加重视以正确的价值观引领学科发展和人才培养。

进一步推动医学国际化发展

记者：您倡导的“三精医疗”理念，对于现代医院管理起到了重要的引领作用。请您具体谈谈“三精医疗”理念的内涵。

董家鸿：“三精医疗”理念，就是精准医疗、精诚服务和精益管理，通过这种方式构建起优质、高效、经济的现代健康医疗服务体系。精准医疗，即针对每一个患者正确选择并精确应用适宜诊疗方法，达成医源性损害最小化、医疗耗费最低化和患者康复最大化的目标。精诚服务，即通过人文化服务模式和最优化服务流程，提升患者就医获得感和满意度。精益管理，即通过持续优化组织结构、管理模式和工作流程，合理配置资源、管控成本和消除浪费，实现医疗服务品质、效率与效益的同步提升。以“三精医疗”理念着力打造现代健康医疗服务体系，是我们团队的不懈追求。

以清华长庚为例，医院践行“以患者为中心”的理念，强化和提高“治别人治不了的病，开别人开不了的刀”的医者情怀和精湛医术；建立门诊、急诊、住院、手术、高龄照护、慢病管理、社区转介、临终关怀等全链条医疗服务体系，为北京地区、京津冀乃至全国患者提供优质、高效、经济、可及的健康医疗服务；构建科主任领导下的主诊医师负责制（Attending in Charge）、全责护理模式、全人医疗照护、整合式医疗、全流程医院信息系统支撑，医疗与行政分工协同治理的精益管理模式。

记者：作为清华长庚的院长，下一步您将如何推动清华长庚沿着现代化医疗发展方向前进？

董家鸿：在十年的发展中，清华长庚始终秉持服务健康中国、增进人类福祉的初心，坚持“创新（Innovation）、整合（Integration）、国际化（International）、特色化（Idiomatical）”的“4I”发展战略，正向着建设国际一流学府型医院的目标奋进。

清华长庚以“引领医学创新，提供价值医疗，培养领军人才，追求卓越管理”为使命，坚持“医疗服务以患者为中心，医院运营以医师为核心，医院发展以员工为重心”原则，着力打造现代健康医疗服务体系与现代医院治理体系，同步建构卓越医师培养体系和先端健康科技创新体系，走出一条稳健、快速的高质量发展之路。

目前，以人文、精益、智慧、绿色为特质的清华长庚二期工程即将完工，投入使用后医院新增空间15.6万平方米，整体床位将达到1500张，日接诊能力将达到一万余人次。随着智慧诊室、智慧病房、数字化手术室、数字影像、数字病理、医疗大模型、医疗机器人、数字孪生、社区智慧健康照护技术系统等数智技术的应用，清华长庚将进一步提升患者的就医体验，成为引领医疗健康行业的AI医院标杆。

记者：请您谈一下清华长庚在发挥大学教学主体和推行智慧医疗方面的实践。

董家鸿：清华长庚发挥大学教学主体医院的作用，建立了“三级两类五学位”的完整临床医学教育体系，深耕器官系统整合课程建设，逐步承接“卓越医师—科学家项目”，创新开设“卓越学者型医师”项目，探索新医科顶尖医学人才培养模式，培养集“良医、学者、领导者”于一身的医学领军人才；医院逐步从“技术立院”走向“学术强院”，相继建成了精准医学研究院、智慧医疗研究院、器官移植与仿生医学研究院、智慧健联体关键技术北京市工程研究中心、数智肝胆教育部重点实验室、北京市视觉科学与转化医学研究中心等高水平医学研究平台，在临床研究和临床转化科学研究领域催生了累累硕果。

比如，2024年11月，清华长庚发布了全国首个精准肝脏外科决策多模态智能体IDEAL。这个智能体不仅可以帮助医生做决策，还可以预演手术，真正实现了肝脏外科的智能化、数智化、工程化。它提高了手术的质量和效率，还将手术辐射到基层，有效提升精准医疗的覆盖率。

记者：我国医学是如何与世界紧密接轨的？您对进一步推动医学国际化发展，有哪些建议？

董家鸿：虽然我国在某些医疗技术方面处在国际领先水平，但是在医疗体系建设、基层社区医疗服务、现代化医院管理等方面，我们还要向发达国家学习。对此，我认为需要对现在的医学做系统性重构，加强基层社区医疗服务，提升医院管理的制度化、规范化、科学化水平，重视把临床研究转化为科学研究，加大对临床医生培养的投入，建立以临床医生为核心的研究团队。

例如，2022年，由清华长庚垂直管理的天通苑北社区卫生服务中心投入运营。这是全国首家由三级医院直营的健康医疗联合体，将为社区居民提供集预防、治疗、康复、慢病管理、高龄照护于一体的系统连续健康照护。医院依托清华大学综合学科优势和医院优质临床资源，实现医教研协同发展，先后获批国家临床教学培训示范中心、4个外科医师国际培训基地。我们在2016年面向全球进行手术演示，147万人在线观看了这次手术。这些都是我们加强国际交流合作、与世界紧密接轨的成果。

目前，人工智能撬动精准外科的发展进入了新时代。我们下一个目标，就是创造数智时代的精准外科。

[致青年科技人才]

青年人要拥有大抱负，要胸怀宏伟志愿，致力于服务健康中国建设、增进人类健康福祉。工作中要不遗余力，应认识到成功成才没有捷径，要靠奋斗，靠脚踏实地地埋头苦干才能实现远大的志向和目标。

——董家鸿