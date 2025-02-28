全球乳腺癌发病率估算报告出炉

科技日报讯 （记者张梦然）《自然·医学》2月25日发表报告称，当前全球每20名女性中就有1名被诊断患有乳腺癌，据估计每70名女性中就有1名可能死于乳腺癌。研究指出，为了减少全球乳腺癌死亡率日益上升的现象，必须迅速采取行动，尤其是在人类发展指数（HDI，通过衡量预期寿命、教育水平、生活质量等因素评估国家整体生活质量的指标）得分较低的国家，并对早期诊断和治疗进行持续投入和改进。

2021年，世界卫生组织发起了全球乳腺癌倡议，设立了将乳腺癌死亡率每年平均降低2.5%的目标。然而人们需要全球范围内的乳腺癌负担数据，以监测控制工作是否成功。

加拿大阿尔伯塔省卫生服务局分析了185个国家乳腺癌发病率和死亡率的数据，发现2022年全球有230万乳腺癌新发病例和67万乳腺癌死亡病例。然而，这些病例的分布并不均匀。在HDI得分较低的地区，乳腺癌确诊患者有着不成比例的高死亡率。比如，终生确诊率最高的为法国（1/9）和北美（1/10），而终生乳腺癌死亡风险最高的却是斐济（1/24）和非洲（1/47）。

研究还分析了46个国家在10年间的乳腺癌死亡率。结果显示，虽然30个国家的死亡率似乎有下降，但只有7个国家实现了世卫组织倡议的每年死亡率降低2.5%的目标。从目前的趋势看，乳腺癌发病率和死亡率到2050年预计将分别增加38%和68%，这相当于2050年将有320万新病例和110万死亡病例。

不过研究也强调，这些估算结果受限于数据质量和可及性，尤其是HDI得分较低的国家可能人口覆盖不完整，已建立的癌症注册体系也不完善。