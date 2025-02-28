“店播经济”激发消费新动能

近日，抖音电商举办了“店播新常态 生意新增长”主题活动，现场披露的数据显示，过去一年，通过直播获得收入的商家中，69%通过店播（官方店铺直播）实现商品动销，其中超千个商家店播销售额突破亿元。在数字经济与实体经济深度融合的背景下，抖音电商通过“店播”模式为商家开辟了新的增长路径。

“店播不仅是销售渠道的延伸，更是品牌与消费者建立深度连接的桥梁。”中国中小商业企业协会-商务部老字号协同创新中心副会长王翌鑫指出，作为连接生产与消费的重要纽带，电商平台在畅通经济循环、激发市场活力中扮演着关键角色。当前，老字号企业正在加速数字化转型，越来越多国货品牌通过自身直播“出圈”。店播创新了销售路径，也成为文化传承、产业协同和社会价值创造的重要载体。

店播生态的蓬勃发展激活了新消费，降低了商家的经营门槛和运营成本，也吸引着更多经营者入局。抖音电商数据显示，过去一年，超3万个新商家首年店播即实现销售额破百万元；通过店播获得收入的农货商家数量同比增长172%，过万个农货商家店播销售额破百万元。农产品品牌“农心农意”创始人鞠全智介绍，通过三年持续店播运营，其品牌抖音店播销售额占比已达90%，并带动数百家种植户增收，“我们用镜头呈现红薯从田间到工厂的全过程，消费者对源头品质的信任转化为持续复购。”

中国社科院财经战略研究院研究员、中国市场学会副会长李勇坚表示，随着直播电商业态成熟，店播快速普及并逐渐成为新常态，构建直播场景成为商家发展的基础建设之一。未来店播将向专业化、垂直化纵深发展，具备供应链优势与内容创新能力的商家将获得更大增长空间。

据悉，为扶持商家在平台更好地经营，抖音电商连续推出多项扶持政策。抖音集团政务合作副总经理贾临远表示，作为平台方，抖音电商持续加大算法研发投入，在为商家免佣、返还退单推广费、降运费险与保证金等方面推出一系列举措，以降低商家经营成本，全面改善商家经营体验。