直播预告：如何区分肺部良恶性肿瘤？专家详解

肺部恶性肿瘤是严重影响寿命和生活质量的疾病，因此很多人一听说自己患上了肿瘤就会非常担心，但是其实肿瘤也可以分为良性肿瘤以及恶性肿瘤，恶性肿瘤严重时可能会导致死亡，但是良性肿瘤通过治疗一般能够痊愈。如何区分肺部良性和恶性肺部肿瘤？有哪些常见的肺部良性肿瘤？又该怎样治疗呢？

2月28日10:00，“人民好医生”客户端邀请首都医科大学附属北京朝阳医院胸外科苗劲柏主任医师、傅毅立主任医师做客演播室，为大家详解肺部良恶性肿瘤相关知识，欢迎收看。

专家介绍：

苗劲柏，首都医科大学附属北京朝阳医院胸外科主任医师。北京医师协会胸外科分会青年委员会副主任委员、中华医学会心胸外科分会委员(肺癌学组)。

傅毅立，首都医科大学附属北京朝阳医院胸外科主任医师。中国医师协会胸外科分会青年委员、中国研究型医院ERAS胸外学组青年委员。

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