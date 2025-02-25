盐是生活和身体的必需品，人不能不吃盐，但盐绝不是多多益善的调味品，吃盐过多会导致血压升高，得心血管疾病的危险增加，还会流失身体中的钙。限盐可有效降低血压，减少冠心病、中风等心血管疾病的发生。今天就给大家推荐8个有助于减盐的妙招。

尽可能自己做饭每人每天的吃盐量最好不超过5克。5克是多少？普通啤酒瓶盖去胶垫后一平盖相当于6克。限制钠盐的使用，最好吃新鲜食材而不是加工食品。

做饭用盐勺标准盐勺是2克，如果按每天3餐，根据家中人口计算每餐放的盐量以及分配到每个菜的盐量。

注意酱油、辣酱、黄酱等调味品中含的钠盐相当可观，也要计算在内。味精、小苏打中也含钠，同样要考虑在内。

使用低钠盐用富钾低钠盐代替普通食盐是一个很好的减盐方法。

少吃高盐食物如榨菜、咸菜、豆腐乳、腌菜、腌肉、腊肉等，一块4厘米见方的豆腐乳，含盐量5克。

罐头别直接吃对于含钠的罐头食品，建议食用前用水冲洗。

选择带滋味的蔬菜用蔬菜本身的风味来调味，例如将青椒、番茄、洋葱、香菇、芹菜等味道比较浓郁的食材和味道清淡的食物一起烹煮，可增加味道，少用盐。此外，用醋、柠檬汁等各种酸味调味品来增添食物味道。

学会看食品营养成分表可根据营养成分表计算从包装食品中摄入的钠量，选择含钠量低的食品。包装食品的营养成分表中都会标注每100克食品的含钠量，用每100克包装食品中的钠量乘以摄入的该包装食品量（多少个100克）。1克钠换算为2.5克盐。

在外就餐选择减盐菜饭店的饭菜常因需要增加口感而多盐，外出就餐要嘱咐少盐。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）