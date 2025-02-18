雨水易生湿，重在祛湿邪

本报北京2月17日电（记者王美华）今年2月18日是雨水节气，这是二十四节气中第一个反映降水现象的节气。中医专家提醒，此时阳气初升，湿气渐重，天气乍暖还寒，养生防病重在祛湿健脾、疏肝理气、防风御寒。

“中医认为‘为阴邪，易困脾阳’。”首都医科大学附属北京中医医院皮肤科主任医师朱慧婷介绍，雨水时节，湿邪与风邪交织，易诱发湿疹、荨麻疹、痤疮等皮肤问题，需提前防范。日常起居上，人体应顺应自然规律，早睡早起，但不可过早减衣，尤其需要护住颈背、腰腹及下肢，防止寒湿侵表和内生湿气，同时室内保持通风，被褥勤晒，以祛湿防潮；饮食上，推荐茯苓山药粥、玫瑰理气茶等，可健脾化湿、疏肝理气，要特别注意少吃甜食、油腻、生冷（如冰淇淋、生鱼片、凉拌菜等）食物，以免助湿生痰，加重皮肤问题。

航空总医院中医科副主任医师吴昕妍提醒，雨水时节，空气湿度增加，湿邪具有黏滞、重浊的特性，容易困阻脾胃，抑制其正常的运化功能，导致慢性胃炎患者病情反复或加重。在中医理论中，脾胃被视为“后天之本”“气血生化之源”，脾胃的健康直接关系到人体的气血生成和营养输送。因此，调养好脾胃，不仅能有效减轻慢性胃炎的不适症状，为整个春季乃至全年的健康打下坚实基础。具体来说，可适当食用具有健脾祛湿作用的食物，如山药、薏米、芡实、白扁豆等。此外，可多吃新鲜的蔬菜，如春笋、菠菜、韭菜等，这些蔬菜富含维生素和膳食纤维，有助于促进胃肠蠕动，增强脾胃功能，但要注意烹饪方式，尽量选择清淡易消化的做法，如清炒、煮汤等，避免油炸、油煎，减少胃肠负担。