雨水时节话健康：专家解读春季养生与疾病预防

2月18日将迎来二十四节气中的雨水节气。随着雨水节气的到来，天气渐暖，降水增多，湿气也逐渐加重。这一时期如何保持身体健康？17日，国家卫生健康委以“时令节气与健康”为主题召开新闻发布会，就相关问题进行解答。

雨水节气健脾祛湿，中医养生有妙招

湿气加重，容易导致食欲下降等症状。北京中医医院主任医师汪红兵指出，这一时期的健康保健重在健脾祛湿，尤其南方地区更需注意。饮食上应遵循“多甘少酸”原则，少吃山楂、乌梅等酸味食物，多吃大枣、山药等具有甘甜味的食物。同时，要注意少吃生冷、油腻、高糖等容易加重湿气的食物。

为帮助公众更好健脾祛湿，汪红兵推荐了几款药食同源的食材。其中，薏米可以与赤小豆搭配煮水饮用，也可做成薏米红豆粥、薏米冬瓜汤等。山药则可以做成山药排骨汤、山药小米粥、白扁豆山药粥等。此外，适当吃些辛温的食物，如韭菜、香椿、葱等，也有利于增强消化功能。

“祛湿并非人人适宜。不同人的体质各有差异，湿邪也分为不同证型。”汪红兵说，例如，湿热体质的人需要清热祛湿，寒湿体质的人则需要温中散寒祛湿。阴虚体质和血虚体质的人盲目祛湿可能会进一步伤阴或耗伤气血，因此应慎用祛湿方法。

春季消化道疾病高发，预防与治疗并重

春季是消化道疾病的高发期，尤其是腹泻、呕吐等症状比较常见。北京协和医院主任医师李景南表示，预防这些疾病，应从日常的卫生习惯做起。餐前便后要认真洗手，食物要彻底烹熟，生食蔬果要清洗干净。冰箱储存的食物应加热后再食用，避免进食过夜食物。同时，家长要培养孩子养成良好的手卫生习惯，注意避免交叉感染。

在出现轻度恶心、呕吐、腹泻等症状时，李景南建议，可先多喝水、清淡饮食，必要时可服用相关药物控制症状。但如果症状持续或加重，尤其是出现发热、腹痛等，应及时去医院就诊。

针对“饭后百步走，能活九十九”“饭后喝茶助消化”“洗肠可以排毒”等说法，李景南表示，饭后适当散步可以改善消化功能，但饭后剧烈运动会影响肠道功能，加重肠道负担，导致消化不良。饭后喝茶虽然可以促进食物的消化，但长期大量饮用浓茶可能导致肠胃不适。对于不需要肠道清洁的健康人来说，过度洗肠一方面会破坏肠道微生态的正常菌群，另一方面大量水的机械性刺激会损伤肠道黏膜，不利于健康。

流感等呼吸道疾病呈下降趋势，专家提醒仍需警惕

近期，有媒体报道称有些国家和地区流感病毒仍处高位流行。对此，中国疾控中心研究员彭质斌表示，当前我国急性呼吸道传染病继续呈下降趋势。其中，流感病毒是导致近期急性呼吸道传染病的主要病原体，但流行强度总体呈下降趋势。南北方省份流感活动水平存在差异，第6周全国急性呼吸道传染病哨点监测结果提示，南方流感活动水平高于北方。

彭质斌表示，流感疫苗在整个流行季节能提供一定的保护作用，还没有接种流感疫苗的人群仍然可以接种。

在学校等人员密集场所，彭质斌建议加强环境清洁和通风换气工作，促进室内空气流通。此外，要加强健康监测，提倡学生、教职员工坚持不带病上课或上岗。（记者李恒、董瑞丰）