雨水时节，这样呵护健康

2月18日，二十四节气中的第二个节气——雨水如期而至。雨水时节，乍暖还寒，春季又是过敏性疾病高发期，如何呵护健康？国家卫生健康委日前以“时令节气与健康”为主题召开发布会，就社会关注进行解答。

进入春天，有些人容易打喷嚏、流鼻涕、眼睛痒、咳嗽胸闷。是什么原因所致，又该如何应对？“大多数情况下可能是过敏引起的，尤其是花粉过敏。”北京大学人民医院主任医师马艳良介绍，春季有松树、杨树等风媒花花粉，易引起过敏性结膜炎、过敏性鼻炎以及过敏性哮喘等。

马艳良提醒花粉过敏患者，临床认为提前预防要比出现症状以后再治疗更有效，“比如过敏性鼻炎患者，可在春季花粉季节之前的2周至4周，使用布地奈德、氟替卡松等鼻喷激素，能有效减轻过敏症状”。她强调，在花粉季节要尽量避免接触花粉过敏原，并关注气象部门发布的花粉浓度监测信息，一旦花粉浓度升高，要尽量避免到花粉浓度比较高的区域。“在家则尽量关闭门窗，使用比较高效的空气过滤器，确保室内花粉浓度相对较低。一旦出现症状，要及时就医，尤其像哮喘患者，一定要随身携带含有沙丁胺醇或者福莫特罗这类急救药物的吸入药。”

雨水节气后湿气加重，容易导致食欲下降等症状。北京中医医院主任医师汪红兵指出，这一时期的健康保健重在健脾祛湿，尤其南方地区更需注意。饮食上应遵循“多甘少酸”原则，少吃山楂、乌梅等酸味食物，多吃大枣、山药等具有甘甜味的食物。同时，少吃生冷、油腻、高糖等容易加重湿气的食物。他提醒，祛湿并非人人适宜，因为不同人的体质各有差异，湿邪也分为不同证型——“阴虚体质和血虚体质的人盲目祛湿，可能会进一步伤阴或耗伤气血，因此应慎用祛湿方法”。

春季还是消化道疾病的高发期，尤其是腹泻、呕吐等症状较为常见。对此，北京协和医院主任医师李景南提醒，应从日常的卫生习惯做起：餐前便后认真洗手，食物彻底烹熟，生食蔬果清洗干净。冰箱储存的食物应加热后再食用，避免进食过夜食物。同时，家长要培养孩子养成良好的手卫生习惯，避免交叉感染。

出现轻度恶心、呕吐、腹泻等症状时，李景南建议，可先多喝水、清淡饮食，必要时服用相关药物控制症状。但如果症状持续或加重，尤其是出现发热、腹痛等，应及时去医院就诊。

近期，有媒体报道称有些国家和地区流感病毒仍处高位流行。对此，中国疾控中心研究员彭质斌表示，当前我国急性呼吸道传染病继续呈下降趋势，但仍要做好自我防护。“在学校等人员密集的场所，建议加强环境清洁和通风换气工作，促进室内空气流通。同时，还要加强健康监测，提倡学生、教职员工不带病上课或上岗。”

在健康呵护上，汪红兵提醒，春季应注意情志的调节：在起居作息方面保持情绪平和，夜卧早起，可适量增加一些绿色植物帮助舒缓肝气；增加运动时间，选择八段锦等温和的有氧运动，有利于气血循环；多吃绿色食物，有助于疏泄，也可取适量玫瑰花、茉莉花、菊花搭配泡茶饮用，可起到调节情绪、保持良好心态的作用。（本报记者 金振娅）