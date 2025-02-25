让医保药品“比价神器”更接民生地气

截至目前，全国已有29个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团上线定点药店比价小程序，可实现药品价格在手机上一键查询、实时比对和位置导航等。这意味着，想知道某种药品在哪里可以买到，或某种药品在不同药店的在售价格，不用本人到店里去，手机一刷就能一目了然。用户可通过当地医保局App、微信小程序、微信公众号、支付宝小程序等途径进入，无需注册即点即用。

从局部试点到区域性推广，再到全面普及，医保药品比价小程序的作用，将会随着推广面持续扩大而水涨船高。民众在“比价神器”输入药品名称后，点击查看附近在售药店，不仅能看到药品代码、规格剂型、生产企业、批准文号等群众关注内容，还可以按照距离远近、价格高低进行排序筛选。药价被摊在阳光下，消费者可以货比三家，药店只能低利润销售列入比价范围的药品，不敢再像过去那样，借信息不对称之机涨价，导致消费者买到高价药品还浑然不知。

过去也有“比价神器”，和这次的有何不同？抹平药品的省际差价，是这次多省市统一普及“比价神器”的更大意义所在。目前药品存在省际的不公平高价、歧视性高价现象。比如，某企业的常用药叶酸片，在全国大部分省份的挂网价格都是每瓶12元，但是在个别省份的挂网价格达到了30余元。倘若“比价神器”只在市内、省内等局部比，省际歧视性高价等现象就难以被发现。全面普及药品“比价神器”，有望在全国范围内实现药价公平。

以发展的眼光看，将来药品“比价神器”还可拓展其他一些功能。比如，“比价神器”若能与药品追溯码相结合，可让民众在比价购药的同时，还能扫码监督药品，实现价格监督与质量监督相融合。再如，在药店比价小程序上添加送药上门服务功能，民众在家也能快速买到周边药店最便宜的医保药品。此外，目前网上购药在多地已实现医保报销，将来网上比价购药也可以实现医保一键报销等。

尽管药品“比价神器”作用强大、前景可期，但推广仍面临一些挑战。目前比价主要针对医保目录内药品，而患者对目录外药品、医疗器械的比价需求尚未得到满足。在一些地方和部分药品，药品价格数据更新时效性较差，部分药店存在选择性上报低价药品、隐匿高价药品等现象。更重要的是，很多老年人不会使用这种小程序，有必要对“比价神器”进行适老化改造，或者推出老年人版本。

通过功能融合为药品“比价神器”再次赋能，不断扩大比价覆盖面，简化软件操作流程……这个便民“神器”就会更加接民生地气，以其独有的“神力”进一步挤干药价水分，并和其他便民举措结合在一起，构建“查—比—购—付—送”的一体化服务体系，让民众购药方面获得的便捷和实惠更加全面多样。供图/视觉中国