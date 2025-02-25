紧抓机遇做强冰雪装备产业

应该紧抓市场机遇和政策红利释放窗口期，大力推动我国冰雪装备器材产业高质量发展。增强技术创新和研发能力，进一步强化品牌建设，着力提升产品附加值。

在刚刚闭幕的亚冬会上，我国运动健儿驰骋赛场，向世界展示了全力以赴、奋勇拼搏的风采。同时，双板、单板、滑雪头盔等国产冰雪装备器材闪耀亮相，展现出我国冰雪装备制造业正加速崛起。

近年来，我国冰雪装备器材产业规模快速壮大，已经形成从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动的15大类冰雪装备器材产品体系。企业数量从2015年约300家增长到2023年900家左右，销售收入从2015年不到50亿元增长到2023年约220亿元。总体来看，我国冰雪装备器材产业发展迅速，技术进步快。

眼下，随着冰雪运动普及发展，参与冰雪运动的人越来越多，对器材需求日益提升，我国冰雪装备器材产业迎来前所未有的发展机遇。

市场机遇待深挖。北京冬奥会成功举办，点燃了群众参与冰雪运动的热情。近年来，随着“带动三亿人参与冰雪运动”成果不断巩固和扩大，我国优质冰雪“冷资源”向经济发展“热动力”加速转化，人民群众的冰雪消费需求日益旺盛。特别是随着冰雪运动“南展西扩东进”战略深入实施，冰雪运动群众基础进一步扩大。

政策支持要用好。去年11月，国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下简称《意见》），提出到2027年，冰雪运动场地设施更加完善，服务水平显著提升，冰雪运动更加广泛开展。值得关注的是，《意见》专门围绕“推进冰雪装备器材产业高质量发展”提出若干具体举措。

我国冰雪装备器材产业起步晚、基础薄弱，但后劲足。当前，应该紧抓市场机遇和政策红利释放窗口期，大力推动我国冰雪装备器材产业高质量发展。

增强技术创新和研发能力是首要任务。目前，我国在技术含量较高的冰雪设备制造上存在短缺。针对高端装备研制能力不足等问题，高校、科研院所和企业等可加大创新力度，集中攻关轻量化、耐低温、高强度的新材料研发，加快推动关键技术突破。企业要积极引入数字化生产技术，不断探索新技术在研制中的应用，优化产品性能，早日实现从跟跑到领跑的转变。

除了锻造硬实力，还要强化软实力。行业企业要进一步强化品牌建设，着力提升产品附加值。总结知名品牌的成功经验不难发现，不少国际冰雪装备品牌都通过赞助冰雪赛事来扩大知名度、提升品牌价值。国产品牌也应善用巧用各类赛事做好宣传、扩大影响力。