本报北京2月24日电（记者张翼）外贸大舞台，企业唱主角。记者从海关总署获悉，2024年，我国外贸企业活跃度不断提升，有进出口实绩的企业数量创历史新高。民营、外资、国有企业共同书写我国外贸高质量发展的新篇章。

2024年，民营企业进出口24.33万亿元，增长8.8%，占我国外贸总值的比重继续提升至55.5%,并创造了“三个首次”。第一个“首次”，是有进出口实绩的民营企业数量首次超过60万家，达到60.9万家，持续为外贸发展注入新生力量。第二个“首次”，是首次成为我国高技术产品的最大进出口主体。民营企业进出口高技术产品增长12.6%，占我国同类产品进出口总值的比重提升3个百分点至48.5%；其中，船舶等高端装备出口、半导体制造设备等专用装备进口都实现了20%以上的增长。第三个“首次”，是占我国消费品进口比重首次超过50%，同比提升2.8个百分点至51.3%，其中在日化用品、水果等产品中比重超过六成，民营企业让外贸更加贴近我们的日常生活。

与此同时，外商投资企业进出口呈现出“两个向好”。首先是走势向好，去年进出口12.8万亿元，增长1.5%，其中下半年增速较上半年加快2.5个百分点。其次是信心向好，去年11月1日起，我国制造业领域外资准入限制措施全面取消，将助推外资企业加快融入我国产业链。全年看，有更多的外资企业在海关注册备案，有进出口记录的企业数量较上年增加了1600多家，达到8.2万家，中国仍然是外资企业发展的“机会之地”。此外，国有企业继续做好维护经济与市场平稳运行的“稳定器”，进出口6.61万亿元，在粮食、能源等大宗商品进口中发挥重要作用。