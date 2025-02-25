改吃低钠盐有望降低脑卒中复发风险

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科技日报讯 （记者朱虹 通讯员衣晓峰）用低钠盐替换普通盐，可分别使脑卒中复发和全因死亡风险相对降低14%和12%，且不会增加患高血钾症的风险及危害。2月21日,记者从哈尔滨医科大学获悉，这项研究由该校公共卫生学院和武汉大学公共卫生学院、昆山杜克大学全球健康研究中心的专家共同完成，相关成果刊发在《美国医学会杂志·心脏病学卷》上。同期发表的社论指出，建议一般成年人选用低钠盐，尤其是在高血压患者和心血管高危人群中强烈推荐低钠盐。

研究团队依据收集的大规模“低钠盐与脑卒中关系研究”数据，预设亚组并深入分析。分析数据共纳入来自我国北方5个省600个村庄的15249名有脑卒中病史者。随访期间，研究团队共记录了2735次脑卒中复发事件和3242例死亡事件。研究结果证实，与继续摄取普通盐相比，脑卒中患者摄入低钠盐可降低14%的脑卒中复发风险和12%的全因死亡风险，且不会增大高钾血症风险。这一结果为脑卒中二级预防提供了重要循证依据。

武汉大学公共卫生学院教授阎丽静介绍，从低钠盐组患病人群收缩压平均降低2.05毫米∕汞柱的事实来看，这次观察结果进一步支持低钠盐有助于降血压、改善心血管预后的结论，对低钠盐减轻脑卒中、总心血管事件和过早死亡的现状提供了直接临床证据。

以上研究还显示，低钠盐对出血性脑卒中和未明确脑卒中的复发风险预防效果优于缺血性脑卒中，推测可能与血压调控的病理机制差异有关系。哈尔滨医科大学公共卫生学院教授田懋一解释，高血压更容易直接造成出血性脑卒中，而摄入低钠盐通过降钠、补钾的“加减法”，可以有效地将血压降下来，尤其是收缩压，这从根本上避免了血管破裂引发的脑卒中。此外，高钠饮食可能加剧血管内皮损伤和氧化应激，而补钾则可能部分抵消这些不良反应。