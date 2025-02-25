西藏：以旧换新政策送出惠民“大红包”

藏历新年来临之际，西藏昌都市发展改革委、商务局等部门联合举办消费品以旧换新宣传活动。活动现场，科技日报记者看到，购买了新款洗烘一体机的市民王丽娟用手机拍摄了一段旧洗衣机的“退役仪式”。“政府补15%，商家再折价10%，省了整整4600元。”她轻触洗烘一体机的智能屏说，“现在烘干3件衣服只要1度电，再也不怕雨季衣服晒不干了。”

如今，从家电升级到智能家居焕新，从老旧货车置换到新能源车补贴，一场以“绿色、智能、惠民”为核心的消费变革，让实实在在的优惠落入西藏老百姓口袋中。

“基础+定向”精准施策

“砰！”礼炮声在昌都市汇胜名车展厅内响起，藏族小伙儿格桑多吉接过新能源车钥匙，笑容满面。这辆新能源汽车价值18万元，通过“报废旧车+购新补贴”政策，他节省了2.3万元。“补贴力度比预想更大，特别是新能源汽车还能额外多补1000元。”他说。

格桑多吉享受的购车补贴，得益于西藏以旧换新政策的精准支持。

根据西藏自治区商务厅等部门2024年底印发的关于优化调整消费品以旧换新有关工作的通知，除国家基础补贴外，西藏对农牧民额外增加2000元购车补贴，对购买新能源车的，再叠加1000元补贴。这种“基础+定向”的精准施策，让汽车消费成为拉动消费增长的“头马”。在拉萨市一家新能源汽车4S店，销售人员扎西顿珠告诉记者：“政策实施后，日客流量翻了两番，新能源车型销量同比激增180%。”

2025年西藏自治区政府工作报告显示，截至2024年底，全区实现消费品以旧换新销售额19.5亿元。

从“促消费”到“育产业”

西藏自治区商务厅等9部门近日印发关于做好2025年消费品以旧换新工作的通知，从汽车、家电、3C数码、家装厨卫、电动自行车等5个方面加力扩围开展以旧换新活动，仅消费品领域，活动补贴资金就超过2亿元。

2月16日，在拉萨市堆龙德庆区的平桑家具店，店主平措桑布指着新到的智能藏式橱柜介绍：“这款产品配备高原环境自适应系统，政府补贴后价格直降25%。”

西藏兰泽电器有限公司正加紧推进生产线改造工作，新增净水器、洗碗机等4类产品的智造设备。“政策扩围倒逼我们调整产品结构，现在智能家电占比已从30%提升至65%。”该公司总经理张宇翔说。

数据显示，参与以旧换新的企业中，78%进行了生产线智能化改造，设备更新总量达6.5万台（套），研发投入同比增长42%。

不仅如此，绿色消费理念借政策东风也深入人心。西藏山南市乃东区格桑桥路一个家电回收站内，技术人员忙着对废旧冰箱进行氟利昂无害化处理。“每台旧家电都是资源宝库，我们已实现90%以上材料循环利用。”回收站负责人德央介绍。数据显示，以旧换新政策实施后，西藏家电回收利用率提升至85%，减少碳排放1.2万吨。

从“促消费”到“育产业”，以旧换新政策正在为西藏经济高质量发展注入新活力。