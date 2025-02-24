吴斌：科学防治口腔溃疡 轻松应对节后综合征

随着春节假期的结束，大家纷纷复工复学，而不少人常出现“节后综合征”，常见有口腔溃疡、食欲缺乏、失眠等一系列生理与心理不适症状。

为了科学应对节后口腔溃疡带来的困扰，近日，北京预防医学会口腔健康专业委员会委员、北京市通州区卫健委科普专家、首都医科大学附属潞河医院口腔科副主任医师吴斌针对口腔溃疡的成因、防治等方面进行分享。

节后综合征和口腔溃疡有何联系？吴斌分享说：“复工之后，很多人将立即投身于紧张的工作中，陡增的压力不仅会导致其产生焦虑情绪，也可能会诱发口腔溃疡。一方面，熬夜、晚睡晚起等不规律作息会导致身体抵抗力下降继而引发口腔溃疡发生；另一方面，大喜大悲等心情的过度波动也可能会成为口腔溃疡的诱发原因。”

“虽然口腔溃疡具有自限性，但是疼起来剧烈难忍且容易复发，非常影响工作和生活，不可忽视，应积极用药治疗。”吴斌提醒，口腔溃疡病因复杂，治疗原则是优选局部治疗，配合具有镇痛、抗炎、促进溃疡愈合的药物，来降低复发几率。

口腔溃疡易发于10岁至45岁的青壮年群体，一年四季均可发病。那么与口腔溃疡易发人群年龄高度吻合的打工族，应如何科学预防口腔溃疡？在调整生活方式方面，吴斌建议公众作息规律、保证充足睡眠，要尽量在23点前入睡。建议打工族可以适时通过运动、听音乐、看电影等方式放松心情。在饮食方面，要多吃谷物、瘦肉、鸡蛋、深绿色蔬菜（如菠菜）等富含维生素的蔬菜水果。此外，也建议易患口腔溃疡人群减少食用辛辣、酸性、硬质、热性的食物。