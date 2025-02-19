“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台。“人民投诉”开设“消费曝光台”专栏，帮助消费者洞察消费陷阱，助力消费环境建设、提升消费市场服务质量。

“我于2月10日在京东平台购买的2月13日电影票，因选错了时间场次，想要退款重新购买，不仅页面没有退款功能，官方客服也拒绝退款，联系电影院，影院却声明只能在平台退款。”这是人民网“人民投诉”平台用户近日遇到的烦心事。

网友反映在网购平台购买3天后的电影票不支持退款，平台和电影院相互推诿。（“人民投诉”用户投诉截图）

今年春节档电影市场热闹非凡，文娱消费市场活力满满。截至2月16日21时14分，2025年中国电影总票房突破200亿元。河北、甘肃等多地相继推出惠民观影政策，进一步激发了电影消费潜力。

如今，看电影成为老百姓过年新年俗，与此同时，观影消费套路也层出不穷，与上文网友有过类似遭遇的不在少数。

“人民投诉”数据监测，近期有关观影消费的投诉“水涨船高”。梳理发现网友反映的问题主要集中在：

买票容易退票难，退改签规则不明，即使未取票也不予改签；票价飚升，部分时间段单张票价超过150元，个别县城票价甚至高过一线城市；会员卡购票无法兑换，多次尝试后显示异常冻结；购票优惠规则不清，辛苦凑够满减不如直接买更划算；儿童票收费标准混乱，有座无座一个价，无座观影只能坐台阶或自加小板凳；配套服务缺失，如主题小吃货不对板、映前超时播放广告、观影过程黑屏、强制消费者购买3D眼镜等。

网友涉及演出消费相关投诉问题。（“人民投诉”用户投诉截图）

演出票务文旅消费热度不减，相关部门也已关注到相关维权投诉并发出警示。

近日，中国消费者协会发布“2025年春节消费维权舆情分析报告”，指出“过道加凳子、观众坐台阶，‘超员’的环境不仅影响了观影体验，也暴露了影院在服务管理意识上的严重不足。价格与服务倒挂，影院票价暴涨与硬件服务缩水形成反差，消费者隐性权益受到侵害。”

江苏省消保委表示，为了促进电影行业健康发展，影院和发行方应合理定价、提升观影体验，以满足观众多样化需求。要明确告知影厅服务费所对应的服务，确保消费者的选择权和知情权。

如何让消费者购票观影更“丝滑”？结合各地消协建议，“人民投诉”提醒广大消费者：

√购错票退款遭拒：购票前详细阅读相关条款，了解不同影院与平台的退票政策。如遭遇不公正待遇，可向市场监管部门投诉、向消费者协会求助以及司法诉讼等方式维护自己的权益。

√提前确认是否提供免费3D眼镜：在线购买3D电影票时，确认购票页面上是否注明“提供免费3D眼镜”或“建议自行携带3D眼镜”字样，有些影院还会补充“无需押金，观影后需归还”。线下购票时，消费者可直接向影院工作人员要求提供免费3D眼镜。

√买到手写票、无座票：可向中国电影协会公众号“电影票房监督”进行举报。所有影院都要为消费者提供机打票。影院出售手写票、无座票，意味着票房数据无法被准确记录，存在偷漏瞒报的嫌疑。

√座位被他人霸占：联系影院工作人员，由工作人员出面要求他人离开该座位。座位号及“对号入座”提示，是合同约定的一部分，既约束观众，同时也约束电影院经营商。

与此同时，“人民投诉”提醒票务平台以及影院商家：

√完善购票提示制度，保障消费者知情权，充分了解消费者的消费习惯和需求，建立线上售票信息提示标准，确保购票价格构成公开透明、影厅座位直观明了。

√制定更清晰、更明确、更公平合理的退票规则及转让、转赠等合理制度。

√加强安全管理，完善观影设施。良好的观影环境有助于提升消费者的观影体验。影院应及时检查眼镜、按摩椅、照明、屏幕、音响等设施的完好性，定期保养和清理，为消费者提供良好的观影体验。

√畅通举报渠道，确保观众的合理诉求能够得到及时响应。提高处理效率，对举报线索进行快速核查，对违规行为进行严厉处罚。

√加强宣传教育，提高公众对电影票务管理的认识，鼓励观众积极参与监督，共同维护电影市场的公平与正义。

……

屏幕前的你如果遭遇类似的消费权益侵害，

欢迎通过“人民投诉”平台向我们反映

（点击下图“一键维权” ↓↓）

如果您是提供消费服务的企业或机构，

也欢迎入驻“人民投诉”平台回应消费者关切，

共建和谐健康的消费环境！

（点击下图“一键入驻” ↓↓）

（本期编辑：曹淼）

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(责编：李源、高雷)