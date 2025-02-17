在网上被“确诊”人格障碍 “诊断”真那么简单吗？

近年来，自恋型人格障碍、边缘型人格障碍、回避型依恋人格障碍等心理名词逐渐进入公众视野，网络上关于“诊断”人格的内容也因此受到热捧。什么人有可能被诊断为人格障碍？网络“诊断”人格靠谱吗？为此，人民网采访了深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如。

陈俏如介绍，每个人都有相对稳定的性格特质，如果某些性格特质对个体的社会功能，如人际关系、处理问题能力等，造成严重的干扰或影响，就倾向于人格障碍的诊断。以自恋型人格障碍为例，生活中不乏以自我为中心的人，但他们通常也具备反思自我和共情他人的能力，这种自恋倾向与真正的自恋型人格障碍有着本质的区别。自恋型人格障碍患者不仅自身的心理功能受损，还会对周围人造成诸多不良影响，如情感操控、无视他人感受等。

通过短视频、网络问答“诊断”人格或心理问题，靠谱吗？陈俏如表示，心理问题或人格障碍的诊断是一个复杂全面的过程，需综合考虑症状频率、持续时间、情境背景等因素，不能仅凭单一行为或简短描述下定论。依赖短视频片段、网络问答等进行自我诊断，不仅忽略了诊断的专业性和个体的复杂性，还可能导致正常人格特质被病理化，给公众带来不必要的心理负担。部分人群可能因“自我确诊”而陷入恐慌，甚至放弃或推迟专业治疗，从而进一步加剧心理健康问题。

“每个人都是独一无二的，应避免简单地将描述与自己或他人直接对应，虽然网络上对于人格的描述或许能增进自我或对他人的认识，但未必就是本身的真实情况。”陈俏如强调，网上的心理健康知识只能作为基础了解或辅助支持，无法替代专业的帮助。若有疑虑或相应症状，应该第一时间寻求专业人士的帮助。同时，她指出，构建一个完善的社会心理服务体系具有极其重要的意义。借助公共服务和社会服务渠道，可以提供包括心理健康教育、心理咨询及心理治疗在内的多元化服务，全方位提升国民的心理素质。举例来说，公众若想咨询心理健康知识或者有心理困扰、情绪问题可以拨打“12356”全国统一心理援助热线，有专业的热线咨询员提供公益服务。