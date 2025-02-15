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健康“医”点通

开学季到来 注意防范这些传染病

陈子源

2025年02月15日11:01 来源：人民网

冬春交替之季，气温波动大，且随着开学季到来，人群聚集性活动增多，更利于传染病的传播。春季校园的常见传染病有哪些？为此，人民网采访了深圳市儿童医院感染科主任邓继岿。

(责编：郝帅、吕骞)




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