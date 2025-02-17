■ 事 件

宁夏回族自治区吴忠市打造智慧公厕——

把“方便”事办成“暖心事”

本报吴忠电（记者焦思雨）在宁夏吴忠市利通区文华街与至德路街角路口，摊贩的吆喝声、顾客的讨价声此起彼伏。不远处，一座米白色外墙的新建筑格外醒目——这是刚投入使用的智慧公厕。

卖菜大姐徐琴趁着生意间隙快步走进公厕，看了墙上的电子显示屏，一眼便锁定了空位。感应水龙头流出温水洗手的那一刻，她笑盈盈地感叹：“真的太方便了，再也不用憋着跑回家了。”

公厕虽小，亮点不少。据悉，此装配式公厕配备了供热系统、除臭系统、感应系统等20项人性化服务设施，还特别设置第三卫生间，配备母婴护理台、儿童马桶和残疾人扶手，满足老人、儿童、孕妇等特殊群体的需求。

如厕问题一直是困扰当地商户的“老大难”。这个街角是群众自发形成的商贩聚集区，约有数十家商贩，日均客流量超千人。面对百姓需求，当地政府迅速行动，将此处列为“为民办实事”重点工程，通过科学选址，仅用两个月便建成装配式新型公厕。

科技赋能也让“方便”之事更体面。利洁公司公厕管理部负责人王海彤掏出手机，向记者展示智慧公厕管理平台“利通区环卫”：“公厕里的传感器可以实时监测异味、湿度、人流量，烟雾报警器与消防系统联动……”此外，吴忠市公厕全部推行“专人专厕、一客一保”制度，保洁人员轮岗确保全天候清洁，还会释放香薰用以保持空气清新。

吴忠市城市管理局负责人杨俊表示，近年来，吴忠市持续深化“厕所革命”，截至2025年初，吴忠市共计新建固定公共厕所24座，升级改造20座，现有开放公厕159座。未来，吴忠市还将继续推动公厕的提档升级，逐步打造一批优质公厕，让城市服务管理更有温度。

■ 短 评

“小厕所” “大民生”

焦思雨

公厕问题，看似城市建设的“细枝末节”，却关乎百姓生活的幸福感。宁夏吴忠市在街角为摊贩修建的智慧公厕，不仅为当地群众带来了生活的便利，更是赢得了民心所向。

把百姓的尴尬事办成“暖心事”，方见为民初心。公厕虽小，却是老百姓身边直观反映城市文明、温度和精细化管理水平的一扇窗。真正的民生工程，不在于规模宏大，而在于是否扎根于群众最迫切的需求。城市的文明高度，不仅体现在高楼大厦间，更蕴藏在这些充满温度的“小空间”里。

办好民生实事要下“绣花功夫”，最好借助“科技力量”。吴忠市智慧公厕既破解了传统公厕管理粗放的难题，又让群众感受到“如家般温暖”的服务体验，把好事实事办到群众心坎上。这体现了治理能力的升级，也彰显了城市文明的温度。

“小厕所”里装着“大民生”，“小细节”中藏着“大情怀”。唯有真心实意把“民生小事”当作“头等大事”，把群众的“急难愁盼”作为城市治理的“行动指南”，在细微处下功夫、于需求处见真章，才能让发展成果更多更公平惠及全体人民，书写更有温度的民生答卷。