绿色消费成年轻人“心头好”

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社会环保意识不断增强，绿色低碳成为影响消费者尤其是青年群体消费决策的重要因素。青睐可持续品牌、购买节能产品、偏好绿色出行……观察青年群体消费新趋势，“绿色”是鲜明关键词之一。

开新能源车、淘二手好物、选小份菜……这届年轻人，正在爱上绿色消费。网络调查显示，年轻消费者更愿意为可持续品牌和产品买单，超半数受访者表示会在二手平台消费。这既是以实际行动践行环保理念，也包含着“可以买贵的，不能买贵了”的理性和务实。

国家发展改革委、商务部等部门印发的《促进绿色消费实施方案》提出，“到2025年，绿色消费理念深入人心，奢侈浪费得到有效遏制，绿色低碳产品市场占有率大幅提升，重点领域消费绿色转型取得明显成效，绿色消费方式得到普遍推行，绿色低碳循环发展的消费体系初步形成。”青年群体如何引领绿色低碳消费的新风尚？记者进行了采访。

参与以旧换新，节能又环保

“虽然价格比普通产品贵一些，但享受以旧换新补贴后也很划算，关键是节能环保。”近日，在重庆市观音桥步行街的一家家电卖场，正在选购空调的90后消费者陈健经过比较，选择了一款搭载人工智能节能芯片的新产品。这款空调可实时感知室内外环境温差，自动调控运行模式，既舒适又节能，全年耗电量降低超过10%。

随着消费品以旧换新政策持续推进，汽车、家电、家装等产品销售火热，其中绿色节能产品成为热门选择。苏宁易购数据显示，自2024年8月新一轮家电以旧换新补贴启动以来，节能洗干一体机、智能新风空调、嵌入式蒸烤一体机销量分别增长129%、135%、228%。

“相比传统汽车，新能源车不仅节能环保，还很智能，这些功能太有吸引力了。”在北京市朝阳区一家购物中心的新能源车展台，前来选购的90后消费者王丽说。不仅要价格合适，还要高品质，包括高颜值、高性能、大空间……新能源车的高性价比精准覆盖了“既要又要”，成为不少年轻人购车的首选。2024年，新能源车年产销首次跨越1000万辆大关，占新车总销量的比重达到40.9%；在乘用车市场，新能源新车销量占比已经连续6个月超过50%。网络调查显示，80后、90后消费者中新能源车潜在用户占比更高。

买车、换车，推动汽车梯次循环利用持续加快。2024年，全国二手车累计交易量1961.42万辆，同比增长6.52%；全国报废汽车回收量846万辆，同比增长64%。越来越多年轻人选择“先出旧、再买新”，改善出行体验。以旧换新撬动青年群体消费热情的同时，资源循环利用水平也大幅提升。目前，全国具备资质的报废汽车回收企业中，3/4以上已经形成新能源车拆解能力。

商务部相关负责人表示，推动绿色发展、促进绿色消费，对于实现碳达峰碳中和目标、构建新发展格局以及推动高质量发展都具有深远的意义，将通过举办系列活动，大力推进绿色消费，并致力于提升消费者参与度，进一步激发绿色消费潜力。

热衷买卖“闲置”，实用又实惠

“不是新品买不起，而是二手的更具性价比。”24岁的胡宇星，两年前来到浙江省杭州市工作，是一位新杭州人。从衣服箱包到化妆品、家居用品，胡宇星习惯了去二手市场“淘好货”。

如今，越来越多的年轻人热衷于将闲置物品挂到线上二手交易平台“赚钱回血”，同时乐于在平台上淘选“心头好”，他们在“买家”和“卖家”的身份之间自如切换，乐在其中。根据闲置交易平台闲鱼发布的数据，目前其注册用户数已经突破6亿，日均交易额突破10亿元。一年中，有超过1亿人在闲鱼挂出闲置物品，每天有400万件闲置物品发布。其中，95后、00后用户占比超过一半。

“不是抠门，而是物尽其用。”胡宇星说，此前自己在网上下单了一台二手的单反相机，“相机价格比较贵，但使用频率不高，淘到二手好货，实用又实惠。”

除了线上交易，线下二手商店也成为年轻人喜爱的消费新空间。

服饰、球鞋、配饰、小家电……在位于杭州市西湖区一家商城负一层的线下循环商店，各类二手商品琳琅满目。

“循环商店采用寄售模式，卖方将物品先寄存于店内直至出售，交易过程比线上更便捷。”店主陈女士说，很多二手商品保养良好，很受年轻人欢迎。

“一些限量版的手办、珍稀版本的书籍以及已经下架的衣服，来这里都能淘得到。”前来光顾的市民袁先生今年25岁，是一位潮玩爱好者。他表示，在意性价比的同时还要买出个性，二手商品自带“故事感”，有不一样的消费体验。

这样的线下闲置物品商店形式多样，受到年轻人追捧。此前的毕业季，循环物品商店还进了校园，帮助大学生处理闲置物品，考研笔记、潮玩盲盒、生活用品等成为热销品。

“对于年轻人来说，买卖二手闲置物品体现了低碳环保的消费理性，已经成为他们的一种生活方式。我们希望串联更多社会闲置资源交易场景，不断完善闲置物品流通网络，助力形成绿色消费新潮流。”闲鱼线下业务负责人李世杰说。

合理购按需买，省钱又省心

小份地三鲜4.9元、小份西红柿炒鸡蛋3.9元、小份辣椒炒肉10.9元……临近中午，在河北省石家庄市中山路附近的一幢写字楼里，95后女生刘欣愉打开外卖软件，开始搜索小份菜。“单价便宜，荤素搭配，还不浪费，适合一个人吃。”刘欣愉说。

提起小份菜，刘欣愉的同事和朋友也纷纷点赞。近两年外卖平台上“小份”“半份”的商品品类越来越多，“一人份火锅”“小份蔬菜水果盒子”也愈发常见。这些“小而精”的多元化消费供给，很好地契合了年轻人的消费需求。

绿色消费习惯的培养，要靠各方共同发力。近年来，石家庄市市场监督管理局积极开展“光盘行动”，引导消费者形成节约粮食、反对浪费的消费理念。“餐饮企业纷纷响应号召推出小份菜、‘一人餐’，鼓励消费者打包剩下的饭菜。”石家庄市市场监督管理局重大活动食品安全保障科科长李文华说。

不仅是小份菜，“循环利用”“空瓶回收”等方式也在年轻人中流行开来。自带水杯买咖啡，不消耗纸杯、更加环保，每杯省几元，一个月能省下近百元；用完化妆品，把空瓶送到商场专柜回收，可以兑换积分和购物券……

吃、穿、住、行、用、游，青年群体的消费选择方方面面“绿意盎然”。

24岁的魏晨浩，入职石家庄的一家公司。15公里的通勤路，他选择“共享单车+地铁”的方案。“开车上班经常堵，油耗还大；骑自行车、坐地铁，半小时就到，单次花费不到5元。”魏晨浩说。

为鼓励市民低碳出行，石家庄上线“碳惠燕赵”小程序，市民可通过小程序开通碳积分账户，凭公交或地铁出行数据积累碳积分，并兑换各类绿色权益，如公交地铁电子票、共享单车优惠券、绿色商品优惠券等。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 08 版）