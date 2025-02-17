消费之变见证发展之新

大力提振消费，全方位扩大国内需求，是今年经济工作的重点任务。提振消费，首先要了解消费意愿和层级。本期大家谈选编3篇来稿，透过春节消费新现象、新动态，观察消费理念、习惯、心态等方面的变化。

——编 者

由“豪”变“简”话风气

林才伟

曾经，受面子思维影响，攀比之风让春节变了味。如今，天价年夜饭、豪华礼盒装少了，有的年轻人用电子表格规划年货采购，精准计算保质期与消耗量。在电商平台上，“家庭装”“简包装”商品越来越受青睐。

消费渐渐回归理性适度，不囿于“面子”，更加重“里子”，让节日回归温情本色。疯狂购买少了，精挑细选多了；跟风少了，适己、悦己考量多了。这“里子”中，健康、绿色成分更足了，文化味儿、科技味儿更浓了。吃的少不了低糖低脂零食、有机蔬菜，用的偏爱绿色节能产品，玩的中意非遗元素和文创产品。

消费行为和决策，也是生活态度和价值观的投射。消费市场的蝶变，在一定程度上折射时代风貌。从“面子”到“里子”的回归，恰如年夜饭的变迁——从追求山珍海味、大鱼大肉，到讲究时令、追求食材本味。物质更丰裕，精神更富足，为节日注入了新的内涵。

（作者为山东大学文学院学生）

从“囤”到“选”显底气

万莞榕

过去，春节消费往往与“囤积”二字紧密相连。家家户户打出不少“提前量”置办年货，冰箱塞得满满当当。如今，商家春节不打烊，“年货到家”“极速达”等便捷高效，随吃随买，保证了食材新鲜度，也少了许多浪费。囤积式消费渐渐被即时消费取代，这是经济发展、时代变迁带来的信心与从容。

因为量多质优，所以有得选、经得起选。以吃为例，年夜饭可以在家做，也可以在餐厅订；可以买预制菜、半成品，也可以预约私厨上门。餐桌上，不仅有本地美食，还有各地的特色产品、漂洋过海的食材。品类不断丰富、服务不断细分，是市场供给扩容提质的结果，大大拓展了人们的选择空间，让节日生活更便利。

文创成年货，旅行过大年，电影院里合家欢……从吃、住、行，到游、购、娱，需求旺盛、供给创新，让生活更多彩，为经济添活力。我国消费市场体量大、层次丰富，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，把有潜能的消费激发出来，经济发展大有可为、前景可期。

（作者为湖北恩施土家族苗族自治州人民检察院干部）

既“买”也“品”聚人气

曲德君

近些年，街上手工作坊的生意越来越红火，每逢春节就有许多家长带着孩子来店里花三四个钟头做盏灯笼。材料费几十元，体验课200多元，却比现成灯笼更抢手。“很多人不是来买东西，而是买动手的乐趣”，作坊经营者说。

从“买年货”到“品年味”，背后是消费习惯和心理的改变。人们参与其中，获得的不只是产品的使用价值，更有美学价值、文化价值。从重功能到重品质、重体验、重内涵，体现着消费转型升级。

消费升级的内核，是生活品质的提高。对品牌和商家而言，认真审视市场变化，重新定义产品和服务，才能赢得市场。比如，一些以卖货为主的商城向购物、休闲、娱乐综合体转型，开发“边玩边买”的生意。在某商城“非遗体验角”，人们可以付费学做螺钿首饰、掐丝珐琅等非遗手工，制成的陶瓷手串、拓印画、胸针等可以带走。把握市场需求，在提供差异化、个性化、品质化产品和服务上下功夫，就能更好激发消费者的消费意愿。

（作者为辽宁沈阳市居民）

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 05 版）