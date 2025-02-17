服务送到家门口 老年生活更温馨

今年1月，习近平总书记在辽宁沈阳考察时指出，城市更新要因地制宜，同社区建设结合起来，一切着眼于便民、利民、安民，特别要更好地关心呵护“一老一小”。

沈阳市是一座老龄化程度较高的城市，来自沈阳市民政局的数据显示，截至2024年底全市60岁以上户籍老年人数占比约30.6%。

为积极应对人口老龄化率上升趋势，沈阳市坚持把发展养老事业作为民生大事，形成了以“居家、社区、机构”为载体的多元化、多层次养老服务架构，全力打造“有爱、有善、有暖、有伴”的养老服务体系。

一户一案——

适老设施改到户，暖心服务送上门

走进皇姑区梅江东社区78岁老人肖宗汉的家，只见卧室安装有呼叫器，床边立着起身扶手和四角拐杖，卫生间摆放着助浴扶手椅。“我因关节病变导致行动不便，以前下床走路、上厕所都离不开人。”肖宗汉说，“国家政策好，免费帮我们进行适老化改造，现在我不用老伴搀扶也能在屋里散散步。”

四脚拐杖、坐便椅、护理床……看似简单的用具，却实实在在解决了经济困难的失能老年人居家养老的现实难题。“结合老年人家庭环境、身体状况，我们按照‘一户一案’服务标准，对经济困难的失能老年人住所免费实施居家适老化改造，打造安全舒适的居家养老环境，截至目前已实施改造1万余户。”沈阳市民政局养老保障和促进监管处副处长崔梦介绍。

为稳步提升居家养老服务供给水平，当地还努力增强上门服务能力。下午3点，一家养老服务公司的助浴员王华如约来到浑南区彩霞社区，帮助68岁的重度失能老人王斌沐浴。洗完澡，老人拉着王华的手再三道谢。

“我们通过政府购买服务的方式，为80岁以上和经济困难失能老年人提供每人每月3至45小时免费上门服务，包括室内清洁、起居照料、陪同代办等。”沈阳市民政局副局长、市老龄办主任张葛介绍，截至目前，已累计服务突破140万人次、160万小时，政府购买居家养老服务实现城市社区全覆盖。

沈阳还为有服务需求的老年人生成“电子服务卡”，通过手机线上点单和传统电话点单的形式，实现“足不出户，服务上门”。

“一站式”对接——

打造“一刻钟”社区养老服务圈

走进和平区和平新村社区食堂，明厨亮灶，干净整洁；翻开菜单，菜品荤素搭配、物美价廉。“社区60岁以上老人有1400多名，他们吃饭是个难题，诉求比较集中。”和平新村社区党委书记张明伟说，在上级部门支持下，社区招募居民志愿者自主运营社区食堂。

今年90岁的居民孙素兰一个人居住，平日三餐几乎都在这里解决，“一份一荤两素套餐只要12元，经济实惠，而且饭菜软烂适口、少油少盐，适合我们老人的口味。”

近年来，沈阳深入实施多元化、多层次品质养老社区培育制度，推进服务设施、服务主体、服务项目进社区，截至2024年底，全市已累计培育品质养老社区995个，“一刻钟”社区养老服务圈初步形成。

“2019年以来，全市区域性居家养老服务中心从10个增至203个，社区养老服务站从400个增至942个，老年助餐点发展到224个，2024年我们还培育了200个嵌入式养老服务综合体。”张葛说。

沈河区五里河街道多福乐居养老服务中心，原本是一家专门面向失能老人的民营养老机构。“在民政部门指导下，我们把一楼改造成长者食堂，二楼改造成舞蹈、康复等功能区域，并对外提供助餐、助浴等生活服务，满足周边老年人家门口的综合养老服务需求。”多福乐居养老服务中心主任杨爽介绍。

此外，沈阳还推行“养老管家”服务制度，全市社区均指定专人担任“养老管家”，作为社区联系和服务老年人的专门力量，汇聚养老机构、社工机构、助餐助浴机构等资源，成立“养老服务联盟”，推动各类服务力量、服务资源在社区实现“一站式”对接。

“双随机、一公开”监管——

引导养老机构专业化、标准化发展

“今天血压挺稳定，要好好休息，继续保持好状态。”在大东区社会福利院，院长伊魁清带着医护人员给老人们检查身体，“我们内部设有医疗站，每天早晚各查房一次，并免费为老人提供健康监测、疾病诊疗等服务，破解传统养老院难以满足老人医疗需求的痛点。”

沈阳全市现有养老机构277家、床位约4万张。近年来，沈阳采取针对性措施提升养老机构专业照护能力、安全防范能力和应急处置能力，引导全市养老机构专业化、标准化发展。

“针对公办养老机构存在的设施设备老旧、服务功能单一等问题，我们陆续对33家中心敬老院实施改造提升，其中，改造了7所以失能照护为主的养老机构，全面提升公办养老机构的兜底保障能力。”崔梦说。

为促进服务标准进一步提升，沈阳对全市养老机构实施星级培育行动，对照国家标准，以评促改指导各机构在硬件设施、照护水平、服务标准、安全规范等方面对标达标，目前，获评星级的养老机构占比已达70%。

此外，沈阳还出台了《沈阳市养老服务机构综合监管办法》，创新监管制度，建立了“双随机、一公开”监管办法，全面加强对养老服务机构的日常监管。同时，在全省率先搭建智慧安防平台，为全市养老服务机构安装风险隐患智能监测设备，通过“线上技防、线下人防”，全面筑牢养老服务机构安全底线。

《 人民日报 》（ 2025年02月17日 04 版）