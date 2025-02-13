为何运动时眼前景象不模糊？

你有没有想过，为什么我们跑步、骑车甚至开车时，眼前的景象不会变得模糊？即使在快速移动，看到的画面依然清晰稳定。虽然现在的摄像机技术已经非常先进，尤其是运动摄像机，号称能在极限运动中拍出清晰画面，但它们有时候仍需借助后期处理，所以无法媲美人眼的能力。

那么问题来了：让人在快速移动中还能看到清晰的画面，眼睛到底是怎么做到的？

最近，奥地利科学技术研究所（ISTA）科学家通过一系列实验找到了答案。他们发现，大脑中有一个区域，专门负责在运动中“修复”视觉失真。这个区域就像是一个内置的“视频优化软件”，专门负责在视觉信息传递到大脑其他区域之前，快速修正因运动而产生的模糊。

这个神奇的“防抖软件”位于大脑深处的丘脑外侧，叫作“腹外侧膝状体”（vLGN）。科学家发现，它就像是信号“收集大师”，整合了来自大脑各处的运动和感觉信号。当我们的眼睛或身体移动时，vLGN又秒变“修正大师”，能迅速计算出如何校正视觉信号，从而让我们看到的画面保持清晰。

可以用一个有趣的比喻来解释vLGN的作用。想象一下，我们在看一场F1赛车比赛。赛车速度极快，如果用普通摄像机拍摄，画面会变得非常模糊。为了减少模糊，摄像机会缩短曝光时间，这样拍出来的画面可以直接直播，不需要后期处理。vLGN的作用就像这个摄像机，但它更厉害，不仅能在运动中“去模糊”，还能实时稳定画面，让我们区分自己的运动和周围世界的运动。

为了研究vLGN的功能，科学家让小鼠在一个虚拟现实世界中“漫游”，同时用显微镜观察它们大脑中vLGN的活动。结果发现，vLGN会接收到大脑发出的运动指令副本，并用这些指令来“修复”视觉失真。

虽然这项研究是在小鼠身上进行的，但vLGN的功能很可能也存在于人类大脑中。毕竟，灵长类动物的大脑中也有类似结构。这项研究不仅让我们更了解大脑的运作方式，还可能为未来的视觉技术提供灵感。比如，让未来的摄像机像人眼一样，在快速运动中拍出清晰稳定的画面，甚至不需要后期处理。