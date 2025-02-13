北京：今年实现区级托育综合服务中心全覆盖

二级以上综合医院精神（心理）卫生门诊达70%以上，二级以上综合医院及妇幼保健院儿科门诊全覆盖……昨日，北京市卫健委召开媒体沟通会，公布2024年“成绩单”并发布2025年工作“任务单”。去年本市医疗服务能力持续提升，市民就医体验不断改善。今年本市将新建5个紧密型城市医疗集团，建设不少于20家社区记忆门诊，实现区级托育综合服务中心全覆盖。

线上预约就诊率达92.2%

市卫健委二级巡视员徐长顺介绍，去年，本市共落实32项支持医药创新政策，全面推广首批8类慢性病长处方病种及用药清单，推进实施“三医”信息化28个场景38项任务。统一预约挂号平台覆盖全市二级及以上医疗机构，线上预约就诊率达92.2%。

同时，本市扎实推进紧密型城市医疗集团试点工作，朝阳区等3个区建成9个紧密型城市医疗集团；持续加强基层预约转诊，市属医院向基层预约转诊平台投放全量号源，二三级医院和基层医疗机构的上下转诊量同比分别增长16.4%和133.2%。

北京青年报记者了解到，本市儿科服务体系也得到进一步健全，紧密型儿科医联体覆盖41家医疗机构，73家二级以上综合医院已全部开设儿科门诊，352家社区卫生服务中心可提供儿科诊疗服务，占比超过96.7%。

推进医疗机构开展周末手术

今年，本市将加快推进国家医学中心建设。开展“儿科、精神卫生服务年”行动，加强儿科、精神卫生等专科建设，实现二级以上综合医院精神（心理）卫生门诊达70%以上，二级以上综合医院及妇幼保健院儿科门诊全覆盖。支持康复护理等领域和特需医疗服务拓展，满足群众多元化服务需求。所有三级公立医院均开展巡回医疗服务，帮扶提升医疗资源薄弱区服务能力。推进有条件医疗机构开展周末和夜间门诊、周末手术等服务。

此外，本市还将以基层为重点加快推进分级诊疗。今年新建5个紧密型城市医疗集团，区级覆盖率达到50%；进一步畅通基层预约转诊通道，市属医院全量门诊预约号源提前2周向基层医疗卫生机构投放，三级公立医院50%门诊预约号源提前向基层医疗卫生机构投放。

同时，研究制定社区医疗服务基本病种清单，进一步提升基层服务能力。强化农村医疗卫生服务基础，新建30个“互联网健康乡村门诊”，村卫生室全面一体化管理率达到70%以上。强化家庭病床和上门服务管理，巩固慢性病“长处方”政策，实现有需求“老老人”家庭医生签约服务全覆盖。

建设不少于20家社区记忆门诊

在“一老一小”重点人群健康服务方面，去年全市托位总数达6.7万个，普惠托位增至3.1万个。建成母婴友好医院20家，儿童健康友好社区达164家；为百万名儿童开展疾病筛查，确定儿童五类疾病诊断评估机构16家，建立与各区对口转诊关系。转型建设8家安宁疗护中心、11家老年护理中心，实现区级“两个中心”全覆盖。

今年，本市将完善生育友好型社会配套支持政策，推进出台生育补贴等一揽子支持政策。在优化普惠托育政策方面，将针对“小小孩”多元化托育需求，提供全日托、半日托、计时托、临时托多样化服务，推进托幼一体化，实现区级托育综合服务中心全覆盖。同时，优化妇幼健康服务，推进61家市区危重孕产妇及新生儿救治中心标准化建设，开展生育友好医院及儿童友好医院建设，推广早孕关爱服务，开展“加速消除宫颈癌北京行”。

在提升老年健康服务能力方面，今年本市将支持发展综合性老年医学特色医院，做好老年人重点病种全流程服务；建设不少于20家社区记忆门诊；完善医养签约合作机制，大力发展居家和社区医养结合；引导支持部分医疗卫生机构转型建设安宁疗护中心、老年护理中心。

70家医院接入互联网服务平台

北大人民医院雄安院区开工建设、中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区正式开诊、雄安宣武医院累计门诊量达20万余人次……徐长顺表示，去年，京津冀卫生健康协同发展实现纵深推进。支持河北建设7个国家区域医疗中心，京津冀三地共建115个医联体，三地临床检查检验结果互认医疗机构达914家。成立京津冀医养结合联盟，覆盖542家单位。

今年，本市将加强“三医”协同信息化建设，以信息化为抓手进一步优化就医流程，完善号源管理规则，狠抓电子病历质量提升，电子病历互联互通和检查检验结果互认范围扩展到200家二级以上医院，覆盖二级以上医院97%的门诊量。同时，加强互联网医院服务质量管理，全市互联网医院服务平台接入医院达到70家。