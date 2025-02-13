让孩子睡个好觉的举措多多益善

近日，长沙麓山国际实验小学发布消息称，即将到来的新学期学校将有6个新变化，主要是课间延长至15分钟，一、二年级上午9点20分上课。消息甫一传出，引发社会关注。

处于生长发育关键期的中小学生，睡眠的重要性可谓不言而喻。通常情况下，小学生每天需要9到10小时的睡眠时间，长期睡眠不足会导致生长发育迟缓，严重影响孩子的身高体质。不仅如此，还会对孩子学习记忆功能造成不可逆的损伤，表现为记忆力、运算能力、思维敏捷度的下降，精神不集中、容易开小差，进而对成绩产生负面影响。

于是，一些爸妈为了让孩子多睡会儿，不得不压缩孩子的早餐时间。然而，浙江省中小学教育质量综合评价监测显示，吃早餐对学生学习的积极影响，远超学生参加校外补课、家长教育水平或家庭收入等方面的优势。研究发现，每天吃早餐的学生与早餐不规律的学生，在学业表现上存在着显著差异，每周每天吃早餐次数越多的学生，学业成绩越高。

一顿早餐，竟然有这样不可思议的作用，其背后蕴含着深刻的科学道理。没有吃早餐的学生，血液内缺乏足够营养应付学习，容易分心，因此早餐是一天中最重要的一餐。换言之，想提高学生的成绩，与其花大价钱去上课外培训班，不如每天预备一份香喷喷的早餐送到孩子跟前。

基于对教育教学规律和学生成长规律的深刻认识，在有识之士的呼吁下，各地纷纷进行了推迟上学的探索。在此背景下，长沙麓山国际实验小学的举措，无疑令人眼前为之一亮。据悉，目前长沙市义务教育阶段，小学是8点半上课，初中是8点，对于该小学的新举措，长沙市教育局相关人士表示可先行先试，逐步完善。

学生确实可以多睡一会儿，但也有网友质疑这会增加家长负担。正因如此，针对推迟上学中可能遇到的问题，需要进行充分的调查研究，配套切实可行的解决方案。为了解决家长们的后顾之忧，校方此前做了充分的准备工作，并推出相配套的安排。比如给部分无法推迟上学的孩子开设“绿色通道”，允许他们提前进学校并由值日老师统一管理；调整作息时间表，课堂教学时间可以由原来的40分钟调整为35分钟，通过减少课堂无效教学行为，提高课堂教学效率来弥补时间的减少，确保不会因为学习时间的减少而影响教学质量。

中小学生睡眠不足涉及方方面面的问题，很难通过某一项要求或规定就能轻松化解。如果只是推迟到校时间，不解决学生“挑灯夜战”的情况，孩子照样睡不醒。如果学校布置的作业得到控制了，家长却搞起“校内不补校外补”，同样也无济于事。有鉴于此，在大力推进“双减”政策的同时，还要通过综合施策系统治理，切实抓住学生负担过重的“牛鼻子”，清除影响孩子睡觉的“拦路虎”，让孩子们能睡个好觉。

落实新措施需要一个过程。要想让孩子们多睡一会儿，不仅是推迟上课时间这么简单，还需要从切实减轻学生课业负担等入手，可谓任重而道远。不过，让孩子们睡个好觉的尝试与探索，至少为后续的综合治理开了好头，类似的措施多多益善。